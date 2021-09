Cîţu: ”Am fost şantajat când mi s-a spus că nu va fi avizat PNDL 3 până nu trece proiectul de desfiinţare a SIIJ”

După şedinţa de guvern, el a fost întrebat dacă se consideră cumva ”şantajat” de USR PLUS prin faptul că miniştrii lor nu au participat la şedinţa de vineri, când a fost aprobat Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny". Nu, şicanat. Am fost şantajat atunci când mi s-a spus că nu va fi avizat acest proiect până nu trece un proiect de desfiinţare a SIIJ şi eu am făcut toate demersurile şi am pus întotdeauna, am susţinut orice măsură care venea de la Ministerul Justiţiei pentru a desfiinţa SIIJ. Acum, doar şicanat şi în primul rând nu ar trebui să mă simt şantajat, românii ar trebui să se simtă şantajaţi", a afirmat Cîţu.El a spus, în legătură cu faptul că liderii USR PLUS, Dacian Cioloş şi Dan Barna , i-au dat un ultimatum să-şi depună demisia, că PNL îl susţine."Astăzi, Biroul Politic al PNL, vot unanim pentru susţinerea demersului premierului de a duce mai departe programul de guvernare. În acelaşi timp, am votat şi echipa care va participa astăzi la negocierile de la guvern", a adăugat Cîţu. Întrebat în legătură cu discuţiile avute cu preşedintele Klaus Iohannis , premierul a spus: "Nu pot să spun discuţia mea cu preşedintele Iohannis, dar eu vă voi spune că ce am spus eu şi ce spun tuturor românilor: că voi face tot ceea ce este posibil ca această guvernare să funcţioneze, să mergem mai departe pentru a implementa programul de guvernare. Decizia de astăzi de aprobare a acestui plan de investiţii reprezintă încă un pas în implementarea programului de guvernare pentru dezvoltarea României".Florin Cîţu speră să nu se ajungă la un guvern minoritar. "Eu sper să nu ajungem acolo. Vreau să revenim, colegii de la USR să înţeleagă că interesul românilor este mult mai important decât orice altceva", a mai spus premierul.El a mai declarat că USR PLUS trebuie să dea o dovadă de maturitate. "Mă aştept pe ceea ce am spus de fiecare dată: eu cred că trebuie să dăm dovadă de maturitate politică şi voi spune şi astăzi la coaliţie: interesul românilor este cel care contează, nu interesele noastre personale", a menţionat Cîţu.Prim-ministrul a arătat că nu are mandat de la Biroul Politic Naţional al partidului pentru schimbarea de ministere în coaliţie."Nu avem mandat de la Biroul Politic Naţional să facem această discuţie. Nu pot să intru în astfel de discuţie fără să am un mandat de la Biroul Politic Naţional. Eu niciodată nu voi face aşa ceva. Voi respecta mandatul dat de colegii mei în Biroul Politic Naţional, niciodată nu voi excede mandatul şi apoi să mă duc să iau aprobare. Eu întotdeauna voi respecta mandatul pe care îl avem. Mandatul este acela de a menţine coaliţia aşa cum este", a subliniat Florin Cîţu.Întrebat dacă, în cazul în care se depune moţiunea de cenzură, se pune problema să demită prefecţi, subprefecţi, secretari de stat ai USR PLUS, premierul a spus că e bizar că este depusă o moţiune de cenzură împotriva propriului guvern. "Eu cred că toţi suntem oameni de onoare şi atunci când depunem o moţiune împotriva noastră e puţin bizar şi atunci eu mizez pe onoare aici", a adăugat Cîţu."Eu nu vreau să ajungem acolo. Mi s-ar părea trist pentru România. Oameni cu care eu am fost în stradă, alături de colegi de la USR împotriva Ordonanţei 13, împotriva lui Dragnea, împotriva... oamenilor extremişti ca cei de la acel partid cu care astăzi se asociază", a mai spus premierul.