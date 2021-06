Cum se va calcula salariul minim pe economie. Explicatiile premierului Florin Citu

El a precizat ca este o estimare faptul ca ar putea sa fie majorat aceste salariu pana la 3.000 lei in anul 2026."Da, aici lucrurile sunt mai simple. Comisia nu spune cat sa creasca si unde sa ajunga salariul minim. Comisia spune ca trebuie sa fie o formula predictibila si transparenta, prin care oamenii stiu exact cu cat creste salariul minim in fiecare an. Este o estimare ca va fi la 3.000 de lei in 2026, dar, repet, mult mai important este cum ajungem acolo, formula trebuie sa fie transparenta, sa nu o schimbam in fiecare an si asta este ceea ce avem in PNRR. Vom avea o formula transparenta pe care o negociem , stiu ca Ministerul Muncii deja are o discutie cu sindicatele si cu patronatele, este o negociere tripartita si impreuna vom agrea o formula pe care, apoi, o vom aplica in fiecare an", a declarat Florin Citu, intrebat la finalul sedintei de joi a Guvernului daca ar putea creste salariul minim pe economie la 3.000 lei in 2026, cum a sustinut Cristian Ghinea la prezentarea PNRR de miercuri.