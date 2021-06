Florin Citu anunta cand se va interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat

"Interzicerea cumulului pensiei cu salariul de la stat se va aproba saptamana viitoare", a explicat Florin Citu, la finalul sedintei de joi a Guvernului.Acesta a adaugat ca este prevazuta varsta de 70 de ani pentru cei care vor sa ramana in activitate, si cei care lucreaza in sectorul public si cei din sectorul privat, in forma actuala a proiectului."Nu, deocamdata proiectul de lege vorbeste doar de 70 de ani. Nu cred ca putem sa discriminam intre privat si sectorul public, dar daca parlamentul gaseste cadrul legal sa modifice, sa fie mai flexibil, bineinteles. Este varianta cu care noi mergem in Parlament", a completat prim-ministrul.