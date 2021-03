Sindicatul Europol: "Toti politistii din Capitala au fost chemati de acasa, fara nicio explicatie, de dragul lui Citu"

Reprezentantii sindicali ai politistilor afirma ca acestia au fost chemati la lucru telefonic, fara sa li se prezinte inscrisuri.De asemenea, in postare se mai sustine ca au fost scosi pe strazi si politisti de frontiera de la Aeroportul Otopeni, care nu ar avea competenta de a aplica sanctiuni.Mesajul transmis de Sindicatul Europol:Alerta in Capitala! Toti politistii au fost chemati de acasa si li s-au suspendat zilele de repaus si timpul de refacere a capacitatii de munca. Fara nicio explicatie si fara sa li se prezinte inscrisuri, politistilor din Capitala, care au lucrat deja in aceasta saptamana li s-a comunicat "telefonic" de catre sefi ca vor intra in serviciu si sambata si duminica de "dragul" lui Citu.Dupa ce premierul a declarat aseara la un post tv ca i se pare ca politistii "s-au retras" si nu prea i-a mai vazut ca amendeaza oameni, slugarnicia politica a determinat aceasta masura heirupista care nu are nicio justificare si eficienta. Mai mult, au fost delegati impotriva vointei lor, politisti de frontiera de la Aeroportul Otopeni, care nici macar nu au competenta de a aplica sanctiuni la Legea 55/2020, si au fost trimisi sa patruleze prin marile magazine pentru a speria oamenii.Denuntam modul abuziv in care s-a procedat, in conditiile in care politistii chemati de acasa, politistii delegati de la IGPR/IGPF nu li s-au inmanat actele administrative in baza carora acestia sa indeplineasca sarcini pe care nu le au in fisa postului, respectiv sa fie pe post de sperietoare si sa amendeze populatia.