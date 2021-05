Masuri impuse de autoritati pentru competitiile sportive: persoanele nevaccinate nu au voie pe stadioane. Care va fi primul meci cu spectatori

In ceea ce priveste competitiile sportive, exista o modificare fata de ceea ce a anuntat, vineri, ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak. El precizase ca la competitiile sportive pot asista si persoanele nevaccinate care au trecut recent prin boala Covid-19, insa prim-ministrul a spus ca acestea pot asista la jcouri numai cu test efectuat."Se creaza posibilitatea ca in spatiile deschise, competitiile sportive sa se poata desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 25 la suta din capacitatea maxima a spatiului. Participarea va fi permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS CoV-2 pentru care au trecut zece zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore (...)Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitatea in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness este permisa fara a depasi 50 la suta din capacitatea maxima a spatiului in judetul/localitatea unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3 la mia de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minim 7 metri patrati pentru fiecare persoana.Se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitatea in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness este permisa fara a depasi 70 la suta din capacitatea maxima a spatiului in judetul/localitatea unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3 la mia de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minim 4 metri patrati pentru fiecare persoana, daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS CoV-2. Acestea sunt masuri pe care le luam pana la 1 iunie, prin aceasta hotarare de guvern, de la 1 iunie, vor urma si altele", a spus Citu.Anterior, Novak a declarat ca se asteapta la masuri mai relaxate pentru competitiile sportive."Finala (n.r. - Cupei Romaniei) este primul meci pe care l-am aprobat, avem solicitarea din partea federatiei ca doresc spectatori pe stadion. Am inaintat-o catre Ministerul Sanatatii si urmeaza ordinul comun, pe care il vom inainta CNSU-ului, sper ca vom avea avizul. Acestea sunt procedurile actuale.Organizatorul trebuie sa solicite catre noi ce doresc, sa ne asigure ca au efectiv staff-ul tehnic care poate sa asigure toate demersurile de a testa, de a controla spectatorii, de a intra si de a-i ajuta sa se aseze si noi trimitem mai departe la Ministerul Sanatatii si impreuna cu ordinul comun cerem avizul CNSU-ului. (n.r. - daca ficare club-gazda va trebui sa trimita solicitarea si daca va fi analizata individual) Individual, pe fiecare in parte si neaparat imi doresc sa ne solicite, dar imi doresc, totodata, sa aiba si staff-ul tehnic care sa asigure securitatea spectatorilor. Noi o sa cerem garantii si o sa cerem toate detaliile, cine dispune toata schematica, dar, cu siguranta, schema elaborata de UEFA este una foarte buna si imi doresc sa o implementam peste tot, la toate competitiile.Gradul de ocupare, momentan, este de 25 la suta si este unul foarte optimist pentru inceput, dar imi doresc gradual sa crestem acest procent. (n.r. - daca aceste conditii sunt valabile si pentru competitiile in sali) Da, cam aceasta schema va fi aplicabila si la celelalte sporturi si cred ca este o schema foarte bine gandita si putem sa o aplicam peste tot.Asta seara, vom avea o sedinta de guvern la ora 20.30 si o sa vedem ce modificari se mai aduc, pentru ca o sa mai aducem cateva modificari la conditiile din starea de alerta, dar cu siguranta, in afara de cele sanitare, conditiile sunt sa fi fost vaccinat, teste PCR, test antigen de 24 de ore si sa fi fost vindecat in ultimele 30-90 de zile. (n.r. - Persoanele nevaccinate si care nu au trecut prin boala) pot face un test antigen pe loc. (n.r. - daca se mai poate schimba ceva) Ce am discutat noi sunt in practica, se vor pune in practica, eu sper intr-o relaxare mai mare in aceasta seara. (n.r. - despre copii si juniori ) Incepem cu cei mari si gradual o sa continuam si catre copii si juniori si catre alte sporturi", a declarat Novak, la Digi 24.La inceputul saptamanii, MTS a anuntat ca, incepand cu data de 13 mai, organizatorii de evenimente si competitii sportive care isi doresc sa contribuie la organizarea de evenimente test/pilot cu spectatori se pot adresa cu propuneri Ministerului Tineretului si Sportului.Acestia vor putea depune planuri care sa descrie cat mai amanuntit conditiile de desfasurare a evenimentului, in raport cu conditiile de mai jos.Astfel, participarea este permisa doar pentru:- persoanele care sunt vaccinate (cu schema completa);- persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2;- persoanele care prezinta rezultatul unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului Tineretului si Sportului si al ministrului Sanatatii.Dupa analizarea planurilor propuse de organizatori, Ministerul Tineretului si Sportului le va transmite spre avizare catre Ministerul Sanatatii pe acelea care indeplinesc toate conditiile legale. Dupa obtinerea acestui aviz, propunerea va fi inaintata catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, care va emite o hotarare in acest sens.