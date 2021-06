Premierul Citu afirma ca nu este ingrijorat de ritmul actual al vaccinarii anti-COVID. Mai putin de 40.000 de oameni au fost imunizati in ultimele 24 de ore

"Nu ma ingrijoreaza. (...) Ati vazut in iarna, cand m-a ingrijorat ceva, am cerut imediat mai multe paturi la ATI. Sunt foarte atent la acesti indicatori", a afirmat prim-ministrul, raspunzand unei intrebari din partea presei.El a adaugat ca modul in care populatia reactioneaza acum la pandemia de COVID-19 indica faptul ca a avut succes campania de vaccinare."Campania de vaccinare trebuie vazuta prin prisma a ceea ce se intampla astazi in Romania cu pandemia. Si vedem ca avem un numar mai mic de persoane care sunt testate pozitiv, avem numar mai mic de persoane la ATI si asa mai departe. Deci, toti indicatori arata ca aceasta campanie de vaccinare a dat rezultate. Ea poate fi accelerata sau ritmul se reduce in functie de ceea ce se intampla cu pandemia. (...) Eu cred ca, daca ne uitam la cum reactioneaza populatia, vedem ca aceasta campanie are succes. Am incredere ca vom ajunge si la celelalte cifre in perioada urmatoare", a spus Florin Citu.Premierul a mentionat ca sambata, la Sibiu, va avea o intalnire si cu reprezentanti ai cultelor, cu care va discuta despre impulsionarea vaccinarii in mediul rural , zona in care trebuie facut mai mult de catre autoritati. El a remarcat faptul ca judetul Sibiu este pe locul trei la nivel national in clasamentul referitor la vaccinarea anti-COVID si a adresat felicitari pentru aceasta ministrului Muncii, Raluca Turcan , lider al organizatiei judetene PNL Sibiu, precum si presedintelui Consiliului Judetean, Daniela Cimpean, si primarului municipiului Sibiu, Astrid Fodor, alaturi de care a sustinut o conferinta de presa."Inca nu am depasit pandemia, chiar daca rezultatele sunt bune in acest moment", a aratat premierul, care a mai remarcat ca sambata in judetul Sibiu a fost raportata o singura persoana nou infectata cu COVID-19.Intrebat ulterior de un jurnalist ce mesaj le va transmite reprezentantilor cultelor cu privire la vaccinare, premierul Citu a raspuns ca le va spune ceea ce asteapta de la fiecare roman, anume sa sustina aceasta campanie de vaccinare."Campania nu este a Guvernului, este a tuturor (romanilor n.red.). Este singura solutie de a iesi din pandemie mai repede si de a iesi in siguranta din pandemie, de a ne asigura ca nu vom avea si alte valuri, patru, cinci, sase, sapte. Deci trebuie sa ne vaccinam pentru a putea elimina aceste riscuri. Mesajul este foarte simplu", a mai spus premierul Florin Citu.In ultimele 24 de ore, mai putin de 40.000 de romani s-au vaccinat impotriva COVID-19, iar de la debutul campaniei de vaccinare, in 27 decembrie 2020, in Romania s-au vaccinat 4.545.635 de persoane, conform datelor transmise sambata seara de catre autoritati.Au fost, in total, 39.248 de persoane vaccinate potrivit raportului de sambata, 12 iunie. Dintre acestea, doar 13.690 de romani au primit prima doza.