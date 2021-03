VIDEO Florin Citu, dupa aprobarea bugetului: "Arata ca suntem o coalitie pregatita sa reziste 4 ani". Ce au declarat ceilalti lideri ai coalitiei

"Este un buget bun, echilibrat, cu care incepem reconstructia Romaniei si nu poti sa fac acest lucru decat prin reforma si investitii. (...) reforma pe care multi politicieni au aruncat-o in spasiul public, dar au fugit de ea si este momentul sa o facem", a afirmat premierul FlornCitu, dupa adoptarea bugetului.Acesta a prcizat ca "au fost cateva zile importate"."Cred ca este o premiera, un buget care trece prin Parlaent fara niciun amendament, ceea ce arata ca suntem o coalitie unita, puternica, pregatita sa reziste toti cei patru ani pentru ca avem foarte mult de lucru", a mai afirmat premierul.La randul sau, liderul USR , vicepremierul Dan Barna, a sustinut ca votul din Parlament arata ca exista o majoritate parlamentara stabila."Cele doua zile in care am ajuns sa votam bugetul au dovedit un lucru foarte clar: exista o majoritate parlamentara stabila o coalitie de guvernare care si-a propus sa faca aceste reforme. (...) Aceasta coalitie de centru-dreapta isi onoreaza angajamentele pe care e-a facut romanilor in campania electorala. (...) Votul confirma ca din acest moment Romania intra pe o executie bugetara pentru cel mai ambitios buget de investitii pe care l-a avut Romania vreodata", a declarat Barna.Vicepremierul Kelemen Hunor a explicat ca a fost nevoie de o prgatire a bugetului pentru ca acesta sa poata fi votat in doua zile."Ca sa putem vota acest buget in doua zile era nevoie de o pregatire a proiectului de buget si nu degeaba am intarziat un pic fata de calendarul initial (...) Am reusit sa venim cu un buget foarte bine gandit, foarte bine facut. (...) Avem nevoie de bugete multianuale", a declarat Kelemen Hunor.Proiectul legii bugetului de stat pe acest an a fost adoptat de Parlament, in forma initiata de Guvern.