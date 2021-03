VIDEO Premierul Florin Citu: "Nu iau in calcul schimbarea pragului privind infectarile cu SARS-CoV-2 in Bucuresti propusa de HoReCa"

"Nu iau in calcul asa ceva. In acest moment, si am spus atunci cand am relaxat conditiile, am spus foarte clar ca depinde doar de noi sa ramanem cu numarul de persoane infectate scazut, sub 3 la mie. Am vazut ca foarte multi dintre cetateni s-au relaxat, nu se mai poarta masca in spatiul public si acum platim pretul acestei relaxari premature. Vin si, de fiecare data cand am ocazia, va spun: daca vrem sa ramana deschise si restaurante si alte activitati economice, trebuie sa pastram exact aceste conditii: in spatiul public sa pastram masca, distantare sociala, dezinfectant. Stiti foarte bine ca au fost foarte multe cazuri in care Politia a venit si a dat amenda, in cluburi, de exemplu, a dat amenda 6.000 de lei, la cateva zile acelasi club avea aceasi problema", a declarat Florin Citu, intr-o conferinta de presa, la finalul sedintei de Guvern.Potrivit acestuia, atat timp cat nu se respecta conditiile minime impuse in prezent, nu se poate vorbi despre alte masuri."Trebuie intai sa respectam ceea ce avem si apoi vom vorbi si de alte masuri", a transmis prim-ministrul.El a fost daca ia in calcul, pentru Capitala, avand in vedere ca Bucurestiul se apropie din nou de o rata de infectare cu coronavirus de 3 la mie, schimbarea pragului de la care se pot desfasura activitati din domeniul HORECA, dupa cum au propus reprezentantii sectorului.