Ajutor umanitar pentru Republica Moldova din partea Romaniei: materiale sanitare in valoare de aproximativ 11 milioane lei

"In primul rand as vrea sa fac un anunt despre sprijinul pe care il acordam autoritatilor din Republica Moldova, in efortul de combatere a pandemiei COVID-19. Stiti foarte bine ca urmare a vizitei presedintelui Romaniei in Republica Moldova si a activarii mecanismului european de protectie civila, in data de 4 februarie 2021, Guvernul Romaniei a decis acordarea unui ajutor umanitar extern cu titlul gratuit pentru autoritatile din Republica Moldova.Delegatia Romaniei participanta la misiune va fi formata din reprezentanti ai Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, din 8 persoane, iar transportul se va asigura in perioada 11-13 februarie", a declarat Florin Citu , la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.El a adaugat ca "ajutorul umanitar va consta in echipamente de protectie medicala, respectiv 1,5 milioane de masti chirurgicale, 100.000 de masti FFP 3, 100.000 de combinezoane, 100.000 de manusi nesterile". Suma materialelor ce urmeaza a fi donate este de aproximativ 11 milioane lei.