Noul presedinte al PNL Iasi si-a anuntat oficial sustinerea pentru Citu: PNL are nevoie de o schimbare de paradigma

Muraru a explicat pe Facebook ca in ultimele saptamani, in multe organizatii PNL alegerile interne "au aratat o incordare nefireasca fara precedent", si subliniaza ca formatiunea are nevoie de o schimbare de paradigma."Consider ca, in ultimele saptamani, in multe organizatii alegerile interne au aratat o incordare nefireasca, fara precedent. Acest lucru, din punctul meu de vedere, arata si mai mult ca PNL are nevoie de o schimbare. Il respect pe Ludovic Orban , a fost un presedinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma", a declarat presedintele PNL Iasi pe Facebook.Muraru a dezvaluit apoi ca a fost deranjat de vehicularea ideii schimbarii premierului in cazul in care Ludovic Orban ar castiga alegerile din PNL. Acesta subliniaza ca este vorba de un "tertip demult apus"."Un alt lucru care m-a deranjat in aceasta campanie interna: vehicularea teoriei schimbarii PM, in functie de rezultatul alegerilor din PNL si insinuarea instalarii unui nou Guvern. Un partid liberal european si responsabil nu poate apela la tertipuri demult apuse. Functia de Prim-ministru este atributul unui mecanism constitutional in centrul caruia e seful statului si Parlamentul, nu rezultatul unor amenintari si jocuri nedemne. Cu alte cuvinte, este fara indoiala: nu vom avea o noua ceremonie de investire a unui nou premier dupa 25 septembrie!", a adaugat Muraru pe Facebook.Si premierul Florin Citu a reactionat pe Facebook, unde a transmis un mesaj scurt: "Felicitari, Alex. Iasi vine in echipa castigatoare".