Ordonanta de urgenta privind alocatiile pentru copii va fi aprobata joi, a transmis premierul Citu

"In primul rand am un gust amar pentru ca suntem aici si discutam despre alocatii in acest moment, pentru ca parlamentul nu si-a facut treaba, a fost un proiect de lege sau un amendament care a fost trecut la Senat in iarna. Parlamentul putea sa ia o decizie clara pana acum in ce directie vrea sa mearga. Noi am avut o decizie in coalitie ca vor creste doar anul acesta alocatiile, daca Parlamentul voia sa ia o alta decizie trebuia sa rezolve.Noi vorbim astazi de alocatii, din nou, pentru ca Guvernul este nevoit sa dea ordonanta de urgenta care sa respecte decizia coalitiei din decembrie - ca anul acesta va fi o singura crestere a alocatiilor. Deci, de asta suntem din nou aici, de aceea vorbim din nou", a precizat Florin Citu , marti, la TVR 1.El a aratat ca ordonanta de urgenta privind alocatiile va fi aprobata joi."Dar, repet, este ceea ce avem acum. Coalitia, pana in decembrie, poate sa ia mai multe decizii, care pot sa vina chiar cu formula care sa inceapa de la 1 ianuarie 2022, dar in acest moment avem o decizie care arata o crestere de 20% fata de momentul in care au inceput aceste cresteri ale alocatiilor care ducea la o dublare.Noi, anul trecut, am modificat legea si am spus ca vor fi 5 pasi ale cresterii alocatiilor, suntem, cred, la al doilea pas, deci inseamna 20% fata de initial. In sedinta de Guvern nu este cu indexarea cu rata inflatiei, nu poti sa ai si 20% si rata inflatiei. Deci ori gasim o formula in care avem un indicator care este legat de cresterea economica plus inflatie plus un venit minim sau ceva de genul acesta, ori avem o crestere din aceasta care le include pe toate'', a explicat premierul.Acesta a precizat ca de la nivelul Guvernului se are in vedere, ca si in cazul pensiilor si al salariilor, sa se comunice anual cu cat vor creste si alocatiile, intr-o formula transparenta legata de cresterea economica."Vom avea un calendar transparent de crestere. Pe mine ma intereseaza ca in toate cazurile si la pensii, si la salarii, si la alocatii... alocatiile sa fie legate, de exemplu, de dinamica anuala, deci sa creasca in fiecare an transparent, parintii sa stie exact cu cat, sa fie legat si de crestere economica, adica daca avem o crestere economica sanatoasa, puternica, sa beneficieze si parintii de aceasta.S-ar putea sa fie ceva de genul acesta, dar inca nu avem o formula clara. Exista o propunere din partea UDMR , de exemplu, unde alocatia sa fie legata de venitul familiei. Daca o familie are trei copii, de exemplu, pentru a sustine si al patrulea sau al treilea copil, sa fie deductibilitate din venitul familiei, impozitul pe venit. Deci sunt mai multe formule. Ceea ce este clar ce vrem sa facem este sa cream acest mod transparent, ca oamenii sa stie in fiecare an, la 1 ianuarie, cresc alocatii, pensii, salarii, salariul minim, cu rata x", a mai declarat Citu.