Își poate permite PNL o alianță tacită cu PSD pentru a continua la guvernare? Analist: „PNL încă mai trage ponoasele după episodul USL”

Chiar dacă liderii PSD au declarat duminică, 5 septembrie, că nu vor susține uln guvern minoritar, iar Marcel Ciolacu , a subliniat că soluția o reprezintă alegerile anticipate, se pune întrebarea cât de tentantă ar fi totuși o înțelegere între PNL și PSD pentru ca liberalii să rămână la guvernare.Economistul Cristian Păun, profesor la ASE și una din vocile apropiate de PNL, a criticat ideea unei posibile alianțe a liberalilor cu PSD susținând că nu este calea dorită de majoritatea membrilor partidului.„Bun... Pot înțelege pe asta că ar fi nepotrivită înțelegerea, că nu e nicio alianță acolo, între AUR și USRPLUS. Deși, în politică, e posibil orice atunci când există un scop comun. Iar aici scopul comun e clar pentru ambele partide care joacă electoral și pentru electoratul lor. Că de aia sunt partide, nu companii private. De aia sunt în competiție cu alte partide.Dar înțelegerea între o parte a PNL și PSD de ce ar fi mai de neînțeles? De ce nu ar fi mai împotriva firii, chiar puturoasă rău? Până la urmă, PSD este la fel de nefrecventabil. Poate chiar mai nefrecventabil căci e la baza multor prostii care s-au întâmplat în țara asta. Cum poți tu, după ce te-ai strofocat atâta să te lupți cu acest partid, să te arunci voluptos în brațele lui? Cum poți tu, după ce ai fost bălăcărit și huiduit de ei, să crezi că va fi totul bine pentru tine și pentru țară? Cum vede liberalul de rând toată treaba asta? Acela care, mai apoi, merge în campanie și discută direct cu alegătorii pe stradă sau la sediile de partid, convingându-i că PNL e altceva, e ceea ce trebuie...Orice înțelegere cu PSD în momentul de față depășește o linie roșie și, sunt absolut sigur, nu are girul majorității oamenilor din PNL. Sunt sigur că nu reprezintă ceea ce partidul dorește de la unii lideri ai săi. Ponoasele vor fi mari și greu surmontabile. PNL încă mai trage ponoasele după episodul USL. Nu s-a reabilitat în ochii alegătorilor de dreapta din România. În continuare alegătorii de dreapta privesc cu multă suspiciune acest partid. Votează alte variante, cu speranța că ei sunt mai verticali și mai principiali.Orice aranjament cu PSD e împotriva firii și nu poate fi justificat sau argumentat nicicum în momentul de față! Orice liberal autentic ar trebui să se ridice și să spună lucrurilor pe nume. Altfel, partidul va dispărea. Nu e nevoie de încă un PSD pe scena politică. Dimpotrivă...”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook Tot duminică, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a criticat USR PLUS susținând că PNL va guverna în continuare „Nu, PNL nu se va îneca. PNL își apără premierul și PNL va continua guvernarea și va face absolut tot ce trebuie făcut pentru a stabiliza situația de acum și a soluționa problemele grele care ne apasă pe toți, indiferent de ce simpatii politice avem”, a scris Turcan pe Facebook.Pe de altă parte, Vasile Dîncu a subliniat că PSD nu va susține un guvern minoritar al PNL „Trebuie să fim consecvenţi cu propriul electorat. Apoi este chestiunea emotională. În acest moment domnul Cîţu spune că PSD este duşmanul poporului român. Nu poţi să faci astfel de târguri (...) Îmi pare rău că am participat în pandemie şi am pus guvernul Orban, am ajutat şi noi la asta şi după aceea ma văzut că noi am devenit duşmanul în discururile preşedintelui şi a celorlalţi. Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită în politică”, a explicat Vasile Dîncu.