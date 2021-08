Nervi și emoții în coaliția PNL-USRPLUS-UDMR. Ce așteptări au liberalii de la reprezentanții USRPLUS

Atac dur din PNL la Dacian Cioloș

O ședință a coaliției de guvernare va avea loc luni după-amiază, iar liberalii merg la întâlnire cu convingerea că reprezentanții USRPLUS nu vor dori să iasă de la guvernare.„Ei știu la fel ca și noi că va fi un gest de sinucidere. Ai primit mandat, oamenii te-au votat, ar fi sinucidere politică să anunțe acum că ies de la guvernare. Amenințările voalate sau nu cu ieșirea de la guvernare sunt doar piesă de negociere pentru USRPLUS, mereu a fost așa. În niciun caz nu vor dori să iasă de la guvernare”, au precizat surse liberale pentruO ședință a USRPLUS a avut loc luni dimineaă, iar surse politice susțin că au fost politicieni care au ridicat problema ieșirii de la guvernare sau retragerea susținerii acordată Executivului Cîțu. Printre cei care ar fi pus în discuție ieșire de la guvernare s-au aflat chiar doi lideri de marcă ai PLUS, Dacian Cioloș și Vlad Voiculescu , au mai precizat surse politice. Principala nemulțumire ar fi aceea că premierul Florin Cîțu vrea impunerea la Ministerul Finanțelor a lui Dan Vîlceanu, cunoscut ca unul dintre oamenii apropiați ai liderului de la Guvern.Amintim că premierul Florin Cîțu a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă la Palatul Victoria , că propunerea sa pentru ministerul Finanțelor este Dan Vîlceanu. „Am să îi cer domnului preşedinte (al PNL – n.r.) să convoace Biroul Politic Naţional. Am o propunere. Am văzut că domnia sa a făcut deja câteva propuneri în spaţiul public. Am şi eu o propunere – propunerea mea este Dan Vîlceanu pentru Ministerul Finanţelor Publice”, a declarat premierul Florin Cîţu.Președinte al filialei PNL Gorj, Dan Vîlceanu este considerat a fi „premierul din umbră”, acesta fiind și șeful campaniei interne a lui Cîțu pentru președinția partidului. Vîlceanu este de profesie economist, cu un doctorat făcut în cadrul Universității de Vest din Timișoara, obținut în 2016.Acesta a fost ales președinte al organizației PNL Gorj în urmă cu câteva săptămâni, alegeri la care a participat și premierul Florin Cîțu.„Dan este prietenul şi colegul meu, de când am intrat în Parlament, în 2016”, declara Florin Cîţu la acea vreme. Premierul Florin Cîțu l-a demis pe 8 iulie pe Alexandru Nazare din funcția de ministru de Finanțe și asigură interimatul până la numirea unui înlocuitor.Tot luni, unul dintre liderii PNL a lansat un atac dur la Dacian Cioloș. Într-un comunicat de presă, Alexandru Muraru, președinte PNL Iași, susține că Cioloș este „un lider complet absent și dezinteresat de ce se întâmplă în România, are mereu de comentat doar atunci când e vorba sa atace partenerii de coaliție sau pe Președintele României”. Mai mult, liberalul îl compară pe Cioloș cu Ciolacu."Dacian Cioloș este pe aceeași lungime de undă cu Marcel Ciolacu când îl atacă pe Președintele Iohannis. Probabil au același consultant: păpușarul Dâncu care i-a condus guvernul cât i-a fost vicepremier Domnul Dacian Cioloș, un lider complet absent și dezinteresat de ce se întâmplă în România, are mereu de comentat doar atunci când e vorba sa atace partenerii de coaliție sau pe Președintele României.Dacian Cioloș are obiceiul de a sa cățăra pe subiecte cu iz de scandal doar pentru a mai puncta apariții mediatice. Poate așa consideră că poate compensa absența fizică sau sărăcia de idei cu privire la guvernarea României.Dacă domnul Cioloș ar investi la fel de mult timp pentru a face ceva pentru România pe cât investește în denigrarea partenerilor de coaliție sau a celor care l-au investit cu încredere, cred ca ar fi mai câștigat. Un minim de decență i-ar spune să renunțe la gâlceava sterilă cu președintele Statului sau cu cei care a spus că face echipă.Din păcate, domnul Dacian Cioloș toată viața politică s-a cățărat pe munca altora și același principiu îl aplică și acum: se urcă pe subiecte când e rost de imagine pe spatele unor probleme dezbătute cu mult patos."