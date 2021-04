De ce are Citu sanse mari sa il invinga pe Orban la congresul PNL. Asul din maneca premierului

As-ul din maneca lui Citu

Surse politice au precizat pentruca Ludovic Orban vrea o organizare a congresului "imediat dupa relaxarea restrictiilor", in vreme ce Florin Citu opteaza pentru amanarea acestora chiar pana anul viitor, tocmai pentru a avea timp sa-si stranga suficienta sustinere in partid Premierul a castigat sustinere in PNL dupa demiterea lui Vlad Voiculescu . Asa cum Ziare.com a scris, Florin Citu a castigat "cel putin deocamdata" si sprijinul liberalilor de la Cluj in lupta pentru sefia Partidului National Liberal, lucru confirmat la vizita pe care acesta a avut-o zilele trecute.Remanierea lui Vlad Voiculescu a venit si ca urmare a presiunilor mari din partea unor lideri PNL care l-au contestat pe Voiculescu in fruntea ministerului Sanatatii, iar acest lucru i-a creat un mare avantaj lui Florin Citu in lupta pentru sefia PNL.Contactat de, sociologul Alfred Bulai este de parere ca vor mai fi si alti candidati la sefia liberalilor. Potrivit acestuia, din pozitia de sef al Guvernului, Florin Citu are foarte mari sanse sa il invinga pe Ludovic Orban , insa va conta mult si optiunea pe care Klaus Iohannis o va avea si care ar putea sa incline decisiv balanta."Mai mult ca sigur vor fi si alti candidati la sefia PNL. Problema este cand se va face acest congres . Deocamdata nu este foarte sigur cand se va face. Congresul se poate face doar la inceputul verii sau la inceputul toamnei, realist vorbind cam asa ar fi. Problema este alta, care vor fi contracandidatii lui Ludvic Orban. Daca Florin Citu va fi contracandidatul principal, atunci el trebuie sa fie si intr-o pozitie comfortabila pentru a avea castig de cauza.Din pozitia de sef al Guvernului, Florin Citu are foarte mari sanse la Congresul PNL.Insa, domnul Florin Citu poate nici sa nu mai fie prim-ministru pana la Congresul PNL, ori atunci sansele de a obtine sefia partidului ii scad, sau sa fie intr-o situatie mult mai proasta sau chiar pe faras. Probabil ca in PNL mai sunt si alti doritori, nu stiu acum care sunt ei. Va conta mult si optiunea pe care Klaus Iohannis o va avea la Congres. Din punct de vedere al experientei cu ceilalti din partid, prima sansa o are Ludovic Orban, ori Orban este un fel de Dragnea pentru PNL. Dragnea avea o experienta uriasa in raport cu propriul partid si era bine vazut. Problema lui era in afara partidului. Va garantez ca daca Florin Citu va ramane pe pozitii si va candida la Congres, jumatate dintre filiale isi vor schimba instant parerea. Citu este cu banii, sa nu uitam", spune Alfred Bulai.Amintim ca Ludovic Orban a anuntat recent ca 36 de organizatii judetene PNL au votat pentru sustinerea candidaturii sale la un nou mandat de presedinte al partidului."Un numar de 36 organizatii au votat in birourile judetene sustinerea candidaturii mele. Nu am vrut sa spun, nu am fortat. E o chestiune normala, fireasca sa ai alegeri in partid, pentru ca democratie inseamna si democratie in interiorul partidului si in mod clar vom face congres anul acesta", a spus presedintele PNL.Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, intr-o conferinta de presa, daca considera ca Florin Citu ar fi un bun presedinte al PNL si daca participarea la evenimente alaturi de el este un semn ca il sprijina pentru aceasta functie. Presedintele a raspuns ca il sustine pe "premierul Florin Citu" si ca "discutiile din partid se fac in partid"."Presedintele Romaniei nu este membru de partid si ca atare nu are caderea sa se exprime asupra unor proceduri din interiorul partidelor politice. Faptul ca merg impreuna cu premierul la diferite evenimente este un semnal de sustinere pentru premierul Florin Citu, premierul propus de coalitia de guvernare, si este evident in interesul meu, al coalitiei si al Romaniei ca acest guvern sa performeze, ceea ce pana acum si face", a spus Klaus Iohannis.