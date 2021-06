Asii din maneca lui Florin Citu in lupta pentru sefia PNL. Ce i-a nemultumit pe cei care au parasit barca lui Orban

Remanierea

Rezultatele campaniei de vaccinare

Sustinut de o mare parte a liderilor liberali, seful Executivului are mari sanse sa castige presedintia formatiunii politice si sa isi reintareasca pozitia de lider al Guvernului, dupa Congresul PNL din aceasta toamna.Florin Citu beneficiaza la acest moment de o serie de atuu-uri pe care contracandidatul sau, Ludovic Orban , nu le detine.In primul rand, din pozitia de lider al Executivului, premierul Florin Citu isi poate negocia sustinere prin cedarea unor pozitii esentiale sau chiar printr-o impunere in Guvern a celor care ii vor acorda votul decisiv in toamna. Marea suparare a multora dintre liderii care au sarit din barca lui Orban in barca lui Florin Citu, tine de modul in care actualul presedinte al Partidului National Liberal a decis impartirea portofoliilor ministeriale la negocierile cu USRPLUS In aceasta vara, premierul Florin Citu va face prima remaniere guvernamentala de la preluarea mandatului. In acest context, seful Executivului isi poate asigura sustinerea la Congres prin inlaturarea apropiatilor lui Ludovic Orban si impunerea unor nume noi. Tocmai din acest motiv, si ministrii care isi doresc ramanerea in Guvern alaturi de Florin Citu, au anuntat ferm ca vor sa il sustina pe acesta la Congres.De cealalta parte, desi a anuntat public ca viitorul guvernarii nu va fi afectat de competitia din PNL, premierul poate face, totusi, schimbari in Executivul pe care il conduce, fara a avea aprobarea lui Ludovic Orban. Ministrii care nu s-au decis inca pe cine vor sustine la Congresul din toamna sunt la aceasta ora Alexandru Nazare Sorin Cimpeanu si Bogdan Gheorghiu , portofolii pe care Citu le-ar putea negocia la remaniere.Un alt atuu pe care il are Florin Citu il reprezinta rezultatele campaniei de vaccinare. Incetinirea epidemiei de coronavirus din Romania, la pachet cu redeschiderea sectoarelor importante din economie, va reprezenta o victorie pentru premierul Citu si o arma puternica in contextul confruntarii cu Ludovic Orban.Surse liberale au explicat pentrufaptul ca mai multi lideri liberali din teritoriu au pus presiune pe premier pentru redeschiderea principalelor sectoare economice, o adevarata "gura de aer" pentru intreprinderile mici si mijlocii din tara, motiv pentru care premierul a si decis sa impuna un plan al relaxarilor, chiar daca nu s-a ajuns la 5 milioane de vaccinati la 1 iunie, asa cum a promis.Si presdintele Klaus Iohannis va reprezenta un atuu extrem de important pentru premierul Florin Citu. Asa cum Ziare.com a scris luni , dupa ce oameni apropiati presedintelui, Raluca Turcan si Nicolae Ciuca , au afirmat public ca il vor sustine pe Florin Citu in cursa pentru presedintia Partidului National Liberal, este de asteptat si ca presedintele Klaus Iohannis sa anunte public in perioada imediat urmatoare ca il sustine pe contracandidatul lui Ludovic Orban.De altfel, ministrul Muncii, Raluca Turcan, a spus luni seara la un post de televiziune ca echipa care s-a aliat cu Florin Citu, in competitia interna pentru presedintia PNL, se afla intr-un parteneriat cu presedintele Klaus Iohannis."Noi suntem intr-un parteneriat cu presedintele Klaus Iohannis si cu UE. Cred ca ambii parteneri mentionati au nevoie ca PNL sa fie o forta cu adevarat reformatoare, care sa valorifice momentele unice pe care le avem acum (...)", a explicat Turcan.Drept urmare, beneficiind de toata atuu-urile pe care le are, premierul Florin Citu poate fi un adversar extrem de incomod pentru actualul presedinte al partidului, Ludovic Orban.