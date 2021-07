SURSE Un baronas PNL pune presiune pe Citu sa retraga proiectul Rosia Montana de la UNESCO. Ce interese are

In primul rand, retineti trei nume: Ionel Bogdan, Radu Negulescu si Frank Timis.Ionel Bogdan este presedintele CJ Maramures. Radu Negulescu e om de afaceri din Baia Mare (Maramures). S-a remarcat la alegerile prezidentiale din 2014, cand a coordonat campania online a candidatului PNL Klaus Iohannis , ajuns ulterior presedinte . Frank Timis, originar tot din Maramures, a initiat proiectul minier Rosia Montana.Acum increngaturile. Ionel Bogdan a fost coleg de scoala cu Radu Negulescu, apoi a fost angajat la firma lui Negulescu, apoi au devenit parteneri de afaceri, ca, in final, Radu Negulescu sa-i devina nas de cununie lui Ionel Bogdan. Presedintele CJ Maramures a mai avut un nas de cununie: Dan Mihalache, fost consilier al presedintelui Iohannis si fost ambasador in Marea Britanie.Radu Negulescu este partener de afaceri cu controversatul milionar Frank Timis. Concret, anul trecut, Frank Timis a ajuns la un pachet de 22% din actiunile Trencadis, firma fondata de Radu Negulescu, specializata in furnizarea de solutii si servicii de integrare IT.Companiile lui Frank Timis detin in concesiune perimetre aurifere din Romania, printre care si zona Rosia Montana.In concluzie, Frank Timis are interesul ca Rosia Montana sa nu fie inclusa in patrimoniul UNESCO , astfel incat exploatarea miniera sa continue. Timis a apelat la partenerul sau de afaceri, Radu Negulescu, care a intervenit politic la Ionel Bogdan, coleg de partid cu premierul Florin Citu . Seful Executivului poate retrage dosarul Rosia Montana din procedura de acreditare UNESCO.Potrivit datelor de la Registrul Comertului, firma Trencadis Corp SRL din Baia Mare este detinuta de:- firma Alexander N. Capital Management din Baia Mare, reprezentata de Radu Negulescu (33 de ani, din Sibiu), cu 63,95%.- off-shore-ul din Insulele Cayman, First Investments Holdings Ltd, cu 22,48%. Compania este reprezentata de omul de afaceri Frank Timis, 56 de ani, cu cetatenie romana si australiana, domiciliat in Elvetia. Off-shore-ul din Cayman a fost infiintat in iulie 2017, potrivit Monitorului Oficial.- Carlo Robert Burci, 30 de ani, cetatean italian nascut in LA si domiciliat in NYC, cu 9,69%. Burci jr. este fiul lui Cristi Burci, patronul Adevarul si al Prima TV (televiziune aflata e in procedura de preluare de catre Clever Media Transilvania, compania lui Adrian Tomsa).- Mihaela Maria Moldovan, 33 de ani, din Baia Mare, cu 3,88%Tatal lui Carlo Burci este Cristi Burci, ex-patronul Prima Tv si Adevarul, considerat un om de afaceri apropiat de PSD , dar care cultiva relatii transpartinice. A fost unul dintre cei mai influenti oameni de afaceri pe langa fostul premier Premierul Florin Citu a propus deja, in sedinta Coalitiei de Guvernare din 28 iunie, retragerea dosarului Rosia Montana de la UNESCO, propunere ce a intampinat opozitia celor doi co-presedinti USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos