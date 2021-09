Vicepreședinte PNL, critici dure la adresa USR PLUS: „Fugarii de responsabilitate, revoluționarii eșuați ai bunei guvernări, oamenii noi cu metehne vechi”

Secretarul general al PNL: „Mi se pare un gest iresponsabil”

„Am încercat din răsputeri să mă abțin zilele acestea, însă deja este prea mult! Aplauze acide, ca în epoca de AUR, în seara aceasta, în Parlamentul României.Fugarii de responsabilitate, revoluționarii eșuați ai bunei guvernări, oamenii noi cu metehne vechi își aplaudă liderii mândri de isprava lor, înainte și după un discurs sumbru, în care toate promisiunile din campania electorală sunt aruncate la coșul de gunoi.“Cine nu e cu noi, e hoț și e împotriva noastră”. Păi nu vă este rușine, domnilor? Cum vă permiteți să acuzați mii de primari, funcționari și oameni simpli ai țării, doar că așa dă bine la aplaudacii voștri? Până unde și cât credeți că o să vă mai meargă cu această abordare josnică? Arătați cu degetul spre toți, dar aveți dulapul plin de scheleți.Fugiți, așa cum ați făcut-o și în primele luni ale pandemiei, iar oamenii nu vor uita asta.În sfârșit, v-ați găsit un partener compatibil, cu aceeași atitudine grobiană, extremistă, de tip kamikaze. Vă doresc mult succes în noul mariaj! Eram convins de mult timp de voi, nu aveam așteptări, însă am tot sperat că mai există o urmă de bunăvoință…Dacă noi am greșit? Da! Greșim și vom mai greși. Însă atunci când țara a fost la colț, în cele mai grele momente, nu am fugit de responsabilitate. Nici acum nu vom da înapoi, de dragul sondajelor și a procentelor electorale.Sunt mândru că sunt român, creștin și liberal! Țara a fost mereu bine pe mâini liberale. Așa va fi și acum! E greu, dar vom reuși, sunt sigur!”, a scris liberalul pe pagina sa de Facebook Secretarul general al PNL Robert Sighiartău a declarat luni, 6 septembrie, după anunţul USR PLUS privind retragerea miniştrilor săi din Guvern, că asemenea gesturi sunt necumpătate, imature.Referindu-se la aplauzele care au însoţit anunţul lui Dan Barna pe această temă drept un gest iresponsabil făcut după ce au ”băgat ţara în criză”.”Mi se pare un gest iresponsabil ca, după ce ai băgat ţara în criză, să mai şi aplauzi. Din păcate, suntem într-o criză politică generată de USR PLUS, care a decis să şantajeze prin ministrul Justiţiei un program atât de bun pentru comunităţile locale. (...) Nu inteleg că ţara este mai importantă decât sondajele de opjnie şi de anumite gesturi politice. Singura majoritate clară care se poate forma este în jurul partidelor de drepata. (...) Sunt gesturi necumpătate, imature”, a declarat Sighiartău la Antena 3.Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Dumnezeu să binecuvânteze România!