Cadoul inedit primit de premierul Florin Citu, de ziua sa, de la Dan Barna

Anuntul a fost facut de vicepremierul Dan Barna pe pagina sa de Facebook . Barna a transmis ca "am pus mana de la mana si am cumparat trei stilouri cu care am compus culorile coalitiei".Alaturi de stilouri, sarbatoritul a primit si o felicitare cu urari."Stiti sentimentul acela cand e ziua unui coleg si te gandesti ce sa-i faci cadou?Astazi e ziua colegului nostru Florin Citu, premierul Romaniei. Impreuna cu colegii Catalin Drula Claudiu Nasui , Stelian Ion, Ciprian Teleman si Sergiu Hossu am pus mana de la mana si am cumparat trei stilouri cu care am compus culorile coalitiei, am semnat o felicitare cu urari si ganduri adecvate momentului si i le-am inmanat sarbatoritului.La multi ani, domnule premier si energie pentru a semna cat mai multe reforme asumate impreuna. 🤝", a scris vicepremierul USR , Dan Barna, pe Facebook. Premierul Florin Citu implineste joi, pe 1 aprilie, 49 de ani.