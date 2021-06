Ingrijorari in tabara Citu inainte de motiunea de cenzura. "Ar fi sinucidere categorica pentru Orban!" SURSE

"Ar fi sinucidere categorica pentru Orban!"

Surse liberale au precizat pentruca in tabara sefului Executivului exista la aceasta ora ingrijorarea ca Ludovic Orban ar putea face marti un joc dur in Parlament si sa ajute la inlocuirea guvernului condus de Florin Citu . Ingrijorarea vine mai ales in contextul ultimei declaratii facute de Ludovic Orban , potrivit caruia persoana care va fi aleasa in functia de presedinte al PNL trebuie sa fie si prim-ministrul Romaniei."Dobandirea pozitiei de premier de catre domnul Citu s-a facut cu sustinerea PNL, cu sustinerea mea ca presedinte PNL si asta nu reprezinta un atu convingator pentru a determina alegerea in functia de presedinte PNL.Cel pe care il vor alege cei 5000 de delegati ai partidului la congres ca presedinte PNL, intr-adevar, trebuie sa fie si premierul Romaniei. Si aici puteti sa comparati intre cei doi candidati, inclusiv pe modul in care au condus guvernul. Si in alegerea pe care o faceti, sa hotarati si cine va fi prim-ministrul PNL dupa acest congres", spunea duminica seara Ludovic Orban.Liberalii din echipa lui Florin Citu se tem, in acest context, ca declaratia surprinzatoare facuta de actualul lider al PNL ar putea face parte dintr-un plan pus la cale de acesta pentru a-l scoate pe seful de la Palatul Victoria din cursa pentru functia de presedinte al partidului.Totodata, acestia exclud ipoteza potrivit careia voturile pro- motiune ar putea veni chiar din echipa lui Florin Citu , in ideea ca premierul va putea avea de data aceasta la indemana negocierea portofoliilor guvernamentale."Ne-a surprins declaratia lui Ludovic Orban, trebuie sa recunoastem. Daca intr-adevar Ludovic Orban va face posibila marti caderea Guvernului, va avea parte de o mare surpriza. Un astfel de gest este o sinucidere categorica.Nu va iesi bine din treaba asta. Ludovic Orban va fi raspunzator pentru fiecare vot venit de la PNL pentru motiunea de cenzura. Ipoteza ca premierul si-ar dori acum caderea Guvernului sau este total falsa. Nu exista asa ceva. Guvernul mai inseamna si Klaus Iohannis , sa nu uitam.", au precizat surse liberale pentru Motiunea de cenzura depusa de social-democrati va fi votata marti, la ora 14:00, in Plenul Parlamentului. Pana la aceast ora, PSD beneficiaza oficial doar de ajutor parlamentarilor AUR . Asa cum Ziare.com a scris, din punct de vedere aritmetic, motiunea de cenzura depusa de social-democrati nu are prea mari sanse sa treaca la vot. Este nevoie de 234 de voturi pentru ca motiunea sa treaca, iar PSD sustine ca, impreuna cu aliatii sai, are aproximativ 215 voturi.Asadar, daca Ludovic Orban si Florin Citu, cei doi liberali care se lupta pentru presedintia partidului, nu vor face un joc dur la motiunea de cenzura, social-democratii vor avea parte de un mare prim-esec in Parlament, iar premierul isi va intari, cu aceasta ocazie, pozitia de lider in interiorul PNL.