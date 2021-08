Cum arată casa în care Florin Cîțu a locuit în SUA. Imagini cu intersecția în care a fost oprit de Poliție FOTO

Premierul Florin Cîţu a precizat, întrebat dacă în trecut a fost închis două zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL În acea perioadă, Cîțu locuia în orașul Ames din statul Iowa și studia la universitatea de stat din localitate, potrivit stirisuceava.net Totul s-ar fi întâmplat într-o duminică, pe 3 decembrie 2000, la ora 02:11. Cîțu era la volanul unei mașini, când a fost oprit în trafic la intersecția străzilor Elwood Drive (devenită între timp University Boulevrad) și Lincoln Way din orașul Ames, și a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice, potrivit sursei menționate, care citează presa locală din acea vreme.Ziarul local The Ames Tribune scria luni, 4 decembrie, că Florin Cîțu avea 28 de ani și locuia în clădirea situată pe strada Squaw Creek Drive, nr. 600., se arată în articolul publicat în ediția din 4 decembrie 2000 a ziarului local The Ames Tribune.Publicația a publicat și fotografii cu intersecția în care ar fi fost oprit premierul. Intersecția în care a fost prins băut la volan se află la doi kilometri de locuința de atunci a lui Florin Cîțu.Mai multe informații au fost adunate de jurnaliștii publicației stirisuceava.net