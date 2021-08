Averile principalilor candidați la congresele PNL și USR PLUS din toamnă. Cel mai sărac pretendent la șefia unui partid

vă prezintă mai jos cât de bogați sunt candidații de la Congresele PNL și USRPLUS:nu este deloc un candidat cu o avere impresionantă, sau cel puțin asta se înțelege din declarația de avere postată pe 14.06.2021 pe site-ul Camerei Deputaților . Președintele Camerei Deputaților şi soţia sa, Mihaela Orban, nu au în proprietate niciun teren. Liderul PNL locuiește în județul Ilfov unde deţine o casă în satul Dobroeşti cu suprafața de 200 de metri pătrați din care are 50% prin contractul de vânzare-cumpărare.Totodată, președintele PNL este proprietarul unui autoturism Volkswagen Passat, fabricat în anul 2007, iar la capitolul conturi bancare, Orban a completat că soția sa deține două conturi curente în anul 2010, unul la Raiffeisen - în valoare de 5.517 euro, şi unul la BCR , în valoare de 8.259 euro, un cont deschis la Unicredit Bank în 2002 în valoare de 13.308 lei și un depozit tot la Unicredit Bank deschis în 2020 în valoare de 50.00 de ron.Referitor la veniturile obținute, Ludovic Orban a încasat în anul fiscal 2020 salariul de prim-ministru în valoare de 171.247 net și 4.171 din calitatea de deputat în Parlamentul României.deține două terenuri, unul agricol și unul forestier, pe care îl are ca donație de la părinții săi, în județul Vâlcea. Terenul agricol are 5.000 de metri pătrați, iar terenul forestier are 37 de hectare. Potrivit declarației de avere postată pe site-ul Guvernului, tot în județul Vâlcea, premierul Florin Cîțu a primit și o casă, tot de la părinții săi, de 130 mp. În același timp, Florin Cîțu și-a cumpărat, cu credit la bancă, și un apartament în Capitală. Deține și conturi și depozite bancare de 350.000 de lei, dar a împrumutat unei persoane 30.600 de euro.În aceeași declarație de avere , șeful Executivului susține că are un împrumut bancar în valoare de 303.000 de euro, luat în anul 2007. Referitor la veniturile obținute, Florin Cîțu a încasat în anul fiscal 2020 122.259 de lei, din salariul de senator, dar și 24.944 de lei de la Guvernul României, acolo unde a ocupat funcția de ministru al Finanțelor.este unul dintre politicienii bogați ai României. Potrivit ultimei declarații postate pe site-ul Camerei Deputaților , vicepremierul deține 1 teren agricol în Sibiu, 3 apartamente (unul în București și două în Sibiu și 1 tablou de 8.500 euro. Și la capitolul investiții Dan Barna stă foarte bine. Acesta arată că are 266.000 de lei la International Romanian Bond – fond de obligaţiuni, dar şi 284.000 de lei la fondul de acţiuni International Romanian Equity.De asemenea el a declarat şi 325.000 de lei la International ING Moderat, 210.870 de lei la ING Conservator şi circa 1.300 de lei la ING Dinamica. Toate aceste fonduri sunt administrate de NN Investment Partners. În portofoliul lui Dan Barna sunt şapte fonduri mutuale, dintre care două sunt în euro.Pe de altă parte, Dan Barna are şi circa 60.000 de euro în fonduri mutuale, respectiv 58.800 de euro la Global Equity Impact Opportunities şi circa 1.500 de euro la Patrimonial Balance. Dan Barna are și venituri din chirii în valoare de 27.000 lei. Concret, în 2020, a primit 17.755 lei din chiria apartamentului din Sibiu și alți 9.866 Lei din chiria apartamentului din București. Referitor la veniturile obținute, Dan Barna a încasat în anul fiscal 2020 131, 209 lei din indemnizația de parlamentar, precum și 3,720 din indemnizația de vicepremier Ultima declarație de avere a europarlamentaruluidatează din august 2019. Potrivit documentului , Dacian Cioloș deține un teren de 10.000mp, o casă de vacanţă în comuna clujeană Mărişel, o casă de 144 mp şi un apartament de 92 mp în Bucureşti.Europarlamentarul deținea la vremea respective un cont cu 20.160 de lei şi alte patru care însumează peste 73.000 de euro. De asemenea, a acordat un împrumut de 48.300 de euro către fratele său, Sorin Cioloş și 10.000 de lei către Marian Camelia.La capitolul venituri, premierul şi-a trecut salariul primit de la Banca Mondială, 20.369 de euro pentru servicii de consultanță.