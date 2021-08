Premierul Cîțu pregătește mutările de șah de după congresul PNL. Ce negocieri ia în calcul cu USR PLUS

Orban renunță la poziția de președinte al Camerei Deputaților

Surse liberale au precizat pentrucă, după Congresul PNL din 25 septembrie, premierul va face o evaluare a posturilor-cheie ocupate de liberali, precum și o evaluare a Guvernului pe care îl conduce.Astfel, aceleași surse susțin că premierul Florin Cîțu ia în calcul negocierea a două ministere conduse de reprezentanți ai USRPLUS , precum și a postului de de președinte al Senatului. Drept urmare, premierul ia în calcul să ofere reprezentanților USRPLUS postul de ministru al Finanțelor, poziție care ar putea fi ocupată de Anca Dragu, la schimb cu șefia Senatului, acolo unde ar putea veni Alina Gorghiu , fost președinte al PNL.Așa cum Ziare.com a scris AICI , o altă modificare luată în calcul de premier este ca Ministerul Justiției să fie preluat de PNL, prin liberalul Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiției.Potrivit surselor, premierul și-ar dori să le dea la schimb celor din USRPLUS Ministerul Muncii, condus în prezent de Raluca Turcan . Astfel, la evaluarea din octombrie Raluca Turcan are șanse să rămână fără postul de ministru, însă numele acesteia este vehiculat în aceste zile pentru poziția de președinte al Camerei Deputaților. Premierul nu este decis asupra unei astfel de decizii, bătălia pentru poziția de președinte al Camerei Deputaților fiind mare în echipa sa, motiv pentru care și nemulțumirile Ralucăi Turcan au ieșit la iveală marți, în ședința Biroului Executiv al PNL.Amintim că Raluca Turcan a luat cuvântul în ședința în care se discuta subiectul rectificării bugetare și a acuzat că nu are parte de sprijinul premierului în demersul său de a digitaliza dosarele de pensii. În replică, premierul Florin Cîțu a susținut că „există tehnologie care poate scana”.Răspunsul oferit de șeful Executivului nu a fost deloc pe placul ministrului, care i-a cerut lui Florin Cîțu să-i arate el cum poate fi făcut acest lucru, dacă tot ştie.O altă negociere pe care premierul o ia în calcul cu reprezentanții USRPLUS se referă la poziția de ministru al Transporturilor, condus în prezent de USR -istul Cătălin Drulă. „Există foarte mare presiune în PNL la adresa premierului să preia Transporturile la schimb cu Educația. Nu știu dacă cei de la USRPLUS vor accepta, dar și ministerul Educației este unul cu greutate”, au explicat surse liberale pentruReamintim că liderul PNL, Ludovic Orban , a declarat luni că, în eventualitatea în care va pierde alegerile interne din partid , va demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. “Aici este o chestiune de onoare. Eu, dacă pierd alegerile, îmi scriu înainte de 25 septembrie demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Asta este o chestiune de legitimitate democratică. Dacă un premier care candidează la funcţia de preşedinte al PNL, ce autoritate şi ce legitimitate mai are să exercite funcţia respectivă în condiţiile în care partidul nu-l mai sprijină? Cine îl mai ascultă?Acum, vă spun sincer că asta e o chestiune de legitimitate într-o democraţie: un om, ca să poată să exercite o funcţie de o asemenea importanţă în stat, trebuie să aibă legitimitate, trebuie să aibă o autoritate, care este construită. Păi tu, dacă pierzi în interiorul propriului partid care te-a susţinut pentru poziţia de prim-ministru...”, a spus Ludovic Orban „Ca să nu mai spun de context. Florin Cîţu a luat decizia să candideze la funcţia de preşedinte al PNL ştiind foarte bine că va fi în competiţie cu mine, pentru că eu îmi anunţasem intenţia de a candida pentru un nou mandat cu cel puţin două luni de zile înainte ca premierul să îşi anunţe candidatura, cu celebra poză.Aici, decizia de a candida şi de a intra în competiţie cu mine este o decizie apres. Dacă eu nu mi-aş fi anunţat candidatura şi premierul îşi anunţa intenţia de a candida la funcţia de preşedinte al PNL, era cu totul şi cu totul altceva. Era o oarecare diferenţă dacă eu nu mi-aş fi anunţat intenţia de a candida. Dar eu, preşedintele în funcţie, preşedintele care a condus partidul şi care a condus negocierile şi care practic a fost factorul determinat care a dus la instalarea domnului Florin Cîţu în funcţia de premier...”, a mai adăugat liderul PNL.