Ce scria unul dintre oamenii lui Orban înainte să apară dezvăluirea despre Cîțu. Mesaje prevestitoare despre ”scheletul din dulap”

Cât de departe poate merge lupta dintre cele două tabere?

Mesaje prevestitoare în PNL?

Despre această posibilitate a vorbit recent chiar unul dintre liderii partidului, președintele PNL Alba, Mircea Hava „Este ca o hotărâre judecătorească. Trebuie citit totul (n.r. – textul publicat de el pe Facebook ). Am încercat să explic faptul că PNL trebuie să rămână o echipă, că nu se înclină nici la A, nici la B.Eu am trăit în alte partide… Îmi e frică și am trecut prin lucrurile astea să nu se rupă partidul. Bătăliile noastre nu sunt azi, ci pe viitor.Eu am vorbit în primul rând și de ceea ce se parcă se pregătește la Alba, cea mai puternică organizație. Voi face lucruri bune, iar unii vor considera că nu trebuie făcute”, a spus Mircea Hava.Dezvăluirea privind incidentul lui Florin Cîțu din SUA, de acum 20 de ani, a tulburat zilele acestea apele în PNL. Cele două tabere din partid au început să își arunce acuzații între ele privind sursa apariției acestei informații chiar în prag de alegeri. Astfel, dacă cei din tabăra lui Florin Cîțu sunt de părere că echipa Ludovic Orban a recurs la „practici greu de imaginat”, lovind în contracandidat cu un eveniment de acum 20 de ani, cei din tabăra lui Ludovic Orban se apără și îl acuză pe premier că a ținut la secret o informație care trebuia să fie prezentată public.De altfel, în PNL sunt la această oră lideri care consideră că cei care au făcut public evenimentul sunt partenerii de coaliție de la USRPLUS , dat fiind criticile aduse de șeful Executivului la adresa unor miniștri ai formațiunii politice condusă de Dan Barna și Dacian Cioloș.La începutul lunii august, într-o postare pa pagina sa de Facebook, liberalul Bogdan Glăvan, fost consilier al lui Ludovic Orban pe vremea când acesta era premier și unul dintre oamenii care îl susțin pe acesta pentru un nou mandat în fruntea partidului, se întreba retoric dacă „Florin Cîțu o avea vreun schelet în dulap?”.„Îl apreciezi Orban? Ia să te îndepărtăm din administrație.Votezi cu Orban? Ia să îți facem dosar penal.Nu știi cu cine să votezi? Ia vezi, că te scoatem de pe listă și nu mai votezi deloc.Ești apropiat de Orban? Ia să cercetăm, poate ai un schelet în dulap.Cam așa procedează #echipa_demolatoare a liberalismului din PNL, fiindcă șantajul, epurările, falsificarea alegerilor nu sunt instrumentele liberalismului, ci ale socialiștilor.Căutatul de scheleți în dulap este o tactică bolșevică veche. Și eu am fost căutat de scheleți înainte de a intra în administrație. Știu că unii au încercat în fel și chip să arate că nu mă calific pentru așa ceva, public sau informal. Însă n-au găsit motive. După ce am intrat, au încercat să îmi întindă curse, doar-doar voi călca în vreuna și apoi voi deveni numai bun de șantajat. N-au reușit. Mi-am făcut treaba exact cum mi-am făcut-o în toată cariera profesională. Am rămas același om.Văd însă cât de mult s-a schimbat premierul Cîțu și tot mă roade întrebarea asta: o avea vreun schelet în dulap?”, scrie Bogdan Glăvan pe 2 august, într-o postare pe pagina sa de Facebook. Întrebările lui Bogdan Glăvan despre un eventual schelet în dulap al lui Florin Cîțu au continuat, astfel că într-un alt mesaj publicat pe 5 august acesta se întreabă „cu ce este șantajabil premierul”."Șeful PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu , a anunțat joi pe Facebook că îl susține pe Florin Cîțu pentru președinția partidului. Anunțul vine la două săptămâni după ce DNA i-a deschis dosar penal.Imediat, premierul Cîțu i-a răspuns pe Facebook cu mesajul ”Bine ai venit in #EchipaCastigatoare, Eugen!”."Hai că e deja ridicol. Practicile bolșeviste, de care teoretic unii se dezic dar pe care le practică din ce în ce mai fățiș, în dorința de a-și satisface setea de putere, compromit atât PNL cât și liberalismul.Singura întrebare care mai rămâne este: ce schelet are în dulap Florin Cîțu, el cu ce este șantajabil? Sunt convins că vom afla răspunsul la un moment dat”, este mesajul publicat de Bogdan Glăvan pe 5 august. Amintim că la sfârșitul anului 2019, profesorul universitar Bogdan Glăvan a fost numit de Ministerul Finanțelor condus la acea vreme de Florin Cîțu în conducerea a două companii controlate de stat. Concret: Glăvan a fost numit în 11 decembrie 2019 membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Loteriei Române, cu o remunerație de 7.198 lei brut/lună, iar mai apoi a fost numit tot prin Ministerul Finanțelor și la Fondul Român de Contragarantare SA, o altă companie la care statul român este acționar majoritar. În ședința Adunării generale a acționarilor din 13 ianuarie 2020, profesorul Glăvan a fost numit membru provizoriu și președinte al Consiliului de Supraveghere al companiei.Potrivit CV-ului lui Bogdan Glăvan, fostul consilier al lui Ludovic Orban pe teme economice, din 2005 până în 2005 a fost preparator şi asistent universitar la Universitatea Româno-Americană. Din 2005 până în 2007 a fost lector universitar la aceiaşi instituţie, iar în perioada 2007-2009 a fost conferenţiar universitar. Din 2009 e profesor universitar al Universtităţii Româno-Americane.În ceea ce priveşte studiile sale, Bogdan Glăvan este licenţiat al Academiei de Studii Economice din Bucureşti. În 2000 a obţinut tot la ASE diploma de studii aprofundate, iar în 2004 a devenit doctor în economie.Amintim că premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că, în urmă cu 20 de ani, a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, subliniind că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an de zile."Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este „a misdemeanor”, este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria