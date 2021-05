Scenariu sumbru post-pandemie: "Problemele serioase vor incepe abia de-acum incolo"

Florin Citu: Cresterea economica in 2021 o sa fie peste toate estimarile

Insa, greul abia acum incepe, este de parere sociologul Alfred Bulai. Contactat de Ziare.com, directorul departamentului de sociologie la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) a explicat ca, atat in Romania, cat si in alte state din UE si SUA vor urma crize economice si sociale, ca urmare a masurilor luate de clasa politica in perioada pandemica."Daca cineva ramane fara casa, ramane gluma povestea cu coronavirus", sustine Alfred Bulai.Sociologul este de parere ca e greu de spus daca premierul Florin Citu va rezista in fruntea Executivului si peste un an de zile."Criza economica abia incepe, se va resimti in timp si e greu sa spui acum ca domnul Florin Citu va fi premier peste un an de zile. Se aduna foarte multe nemultumiri, crize si risti sa fii intr-o pana de curent.Ati vazut ca a stat in cumpana din cauza crizei politice generate de demiterea lui Vlad Voiculescu , tocmai pentru ca n-a stiut ca politician sa o evite cu mult inainte. Putea sa faca asta. Ceea ce a fost cu Vlad Voiculescu nu a fost o criza reala, insa poate fi generata o criza reala daca ai niste crize legate de reactii ale populatiei", este de parere sociologul.Acesta crede ca intreaga omenire va fi marcata de dificultati financiare, dar si de proteste. "Vom avea in toata Europa criza economica si miscari sociale, si in SUA, nu vorbim doar de Romania. Cand se va termina cu pandemia, atunci lumea care nu se va simti foarte bine din punct de vedere economic o sa inceapa sa se intrebe ce s-a intamplat in toata aceasta perioada si de ce. Politicienii de opozitie din toate aceste tari vor veni primii si ii vor acuza pe politicienii care sunt la conducere in acest moment.Daca cineva ramane fara casa, ramane gluma povestea cu coronavirusul. Daca cineva ajunge in strada ca a pierdut casa pentru ca n-a mai platit creditul dupa ce s-a luat dupa Guvern si a amanat un an, si nu s-a mai angajat, atunci sa stiti ca acea persoana va da cu pumnul in masa pentru ca nu mai are de pierdut asa mult. Aceste lucruri se vor intampla si in Romania si peste tot. Vor fi schimbari in timp.Problemele serioase o sa inceapa abia de-acum incolo, pentru ca anul trecut a fost anul cadourilor", a explicat Alfred Bulai pentruDe cealalta parte, insa, premierul anunta vineri, 14 mai, ca economia va creste in 2021 peste estimarile de la inceputul anului, in conditiile in care bugetul pe acest an a fost realizat pe o crestere PIB de 4,3%."Pregatim economia pentru perioada post - pandemie. Cresterea economica in 2021, de care vor beneficia toti romanii, o sa fie peste toate estimarile de la inceputul anului. Va garantez.", a scris Florin Citu pe Facebook De altfel, FMI a anuntat in aprilie o prognoza de crestere de 6% pentru Romania, fata de 4,6% la prognoza din octombrie 2020.La randul ei, Comisia Europeana a publicat recent prognoza de primavara, in care estimeaza un avans al PIB cu 5,1% in 2021, respectiv cu 4.9% in 2022.