Ministrii lui Citu si aparitiile in spatiul media. Cine sunt ministrii tacuti de la Palatul Victoria

Cine sunt ministrii tacuti de la Palatul Victoria

Actualul sef al Executivului anunta inca din luna martie ca va face o evaluare a ministrilor in luna iunie, subliniind faptul ca deciziile de inlocuire a unor ministri ii apartin exclusiv sefului Executivului."In vara, premierul evalueaza, bineinteles, pentru ca avem un singur premier . Evalueaza performanta ministrilor si executia bugetara si, apoi, luam decizii pe baza acestora. (...) Se pot face evaluari in coalitie, bineinteles, dar deciziile privind evolutia sau executia bugetara le ia premierul", spunea la acea vreme premierul Florin Citu Daca o parte dintre ministrii Cabinetului sau s-a remarcat de-alungul celor 6 luni in spatiul public, alti ministri au preferat sa ramana departe de lumina reflectoarelor.va propune mai jos o lista scurta a ministrilor care nu au avut o prezenta vizibila in spatiul public:, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, institutie rezultata din fostul Minister al Educatiei Nationale, care s-a impartit in Ministerul Educatiei si Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, primul mentionat preluand cele mai multe atributii ale fostului minister . Teleman nu s-a facut remarcat in spatiul public in cele 6 luni de mandat la minister, astfel ca, de la inceputul mandatului si pana astazi, pe pagina oficiala a ministerului, la sectiunea "comunicate de presa" au fost publicate doar doua informari, una care dateaza din 15 martie 2021 si alta care dateaza din 1 iulie 2021 In schimb, ministrul a mentinut in cele 6 luni o comunicare constanta pe pagina sa de Facebook , urmarit de doar 9.320 de internauti. Ultima postare a ministrului referitoare la activitatea de la minister dateaza din 1 iulie, cand a prezentat concluziile unei intalniri onlineintre autoritatile romane, Comisia Europeana si expertii externi care vor evalua sistemul national de cercetare, dezvoltare si inovare din Programul Orizont 2020. "In calitatea de coordonator al exercitiului Policy Support Facility - PSF, am dat asigurari ferme ca aceasta reforma profunda a sistemului CDI, va conduce la stabilirea polilor de excelenta necesari pentru formarea de parteneriate pe termen lung, precum si pentru o excelenta colaborare in jurul unor infrastructuri de cercetare de mare anvergura internationala", scria Teleman Facem precizarea ca ministrul Teleman gestioneaza un minister care are un bugetul total de 1.92 miliarde de lei. Suma este cu 24% mai mare decat cea din anul anterior cand a fost alocata suma de 1,54 miliarde de lei, ministrul Finantelor, conduce o institutie cu un buget de 5,39 miliarde, mai mic cu 3% fata de anul anterior. Inca de la preluarea mandatului, Alexandru Nazare nu s-a facut remarcat in spatiul public, aparitiile sale in mass-media fiind foarte rare. In schimb, pe pagina oficiala a ministerului, regasim peste 60 de comunicate de presa, ultimul datand din 18 iunie 2021, cand ministrul Finantelor a detaliat participarea sa la reuniunea Consiliului Afaceri Economice si Financiare (ECOFIN), desfasurata in perioada 17-18 iunie, la Luxembourg . Nazare a fost implicat intr-o controversa in luna mai, cand presa a scris despre faptul ca ministrul a readus in minister mai multi angajati apropiati de PSD si Darius Valcov, pe care el ii inlaturase in 2020 in urma reorganizarii, lucru care a generat tensiuni intre seful de la Finante si premierul Florin Citu.Ultimele postari pe pagina oficiala a ministrului , cu doar 6.282 de urmaritori, fac referire doar la alegerile din interiorul PNL , ministrul Dezvoltarii, conduce o institutie cu un buget de 7,15 miliarde lei, mai mic cu 19,19% fata ce cel din anul trecut. Aparitiile in spatiul media ale ministrului Cseke Attila au fost foarte putine pe parcursul celor 6 luni de mandat, iar pe pagina sa de Facebook , de doar 5.821 de urmaritori, ministrul comunica mai intai in limba maghiara si apoi in limba romana. In schimb, pe pagina oficiala a ministerului, regasim peste 140 de comunicate de presa de la preluarea mandatului de catre Cseke Attila, ultimul datand din 1 iulie 2021, cu referire la accesul mai usor la concursuri pentru persoanele cu dizabilitati