Cine sunt sustinatorii lui Florin Citu la congresul PNL. Oameni "vechi" care reprezinta "suflul nou"

"O sa va spun ce vreau si de ce candidez. PNL are nevoie de un suflu nou, in acelasi timp sa duca mai departe principiile liberale. Promisiuni auziti zilnic. Eu v-am obisnuit cu mai putine vorbe, mai multe fapte.Ma voi asigura ca PNL va fi cel putin 8 ani la guvernare. Va spun ca voi castiga, nu exista alta varianta si va invit si pe voi, colegi liberali, sa faceti parte din echipa castigatoare.", declara Florin Citu la depunerea candidaturii.Alaturi de Florin Citu au fost mai multi lideri importanti ai partidului printre care Rares Bogdan Emil Boc , Robert Sighiartau, Gheorghe Flutur sau Vergil Chitac Virgil Popescu , sau Nicolae Ciuca . In total, peste 40 de lideri ai partidului ministri , primari sau presedinti de Consilii Judetene si parlamentari sunt pe lista sustinatorilor lui Citu la sefia PNL.va prezinta mai jos cine sunt cei care fac parte din "suflul nou" anuntat de premier , edilul Clujului, este cel mai apreciat lider PNL, potrivit sondajelor de opinie. Acesta a castigat cel de-al cincilea mandat - cu aproape 75% din voturi, avand astfel sansa sa devina, la finalul mandatului, cel mai longeviv primar al orasului. Din 2005 si pana in 2012 fost presedinte al Partidului Democrat respectiv al Partidului Democrat Liberal, fiind succedat de catre Vasile Blaga . In perioada 22 decembrie 2008 - 6 februarie 2012 a fost prim-ministru al Romaniei, perioada in care a fost contestat din cauza faptului ca a introdus masuri de austeritatea prin taieri de pensii si salarii, a impus un impozit forfetar (impozit minim platit de orice firma) si a introdus o lege ce interzicea cumulul pensiei cu salariul pentru angajatii statului.Guvernarea Boc a luat sfarsit dupa demisia premierului Emil Boc, care a venit la mai putin de o luna dupa ce mii de oameni din mai multe orase ale tarii au inceput sa protesteze in strada, pornind de la plecarea din sistem a subsecretarului de stat, Raed Arafat , ca urmare a conflictului public cu presedintele Romaniei, Traian Basescu , pe seama noului pachet legislativ de reformare a sistemului public de sanatate.este actualul ministru al Muncii, cunoscuta ca o apropiata a presedintelui Klaus Iohannis . Turcan a fost membru fondator al Partidului Liberal Democrat (PLD), alaturi de Theodor Stolojan , acesta fiind si cel care a sustinut-o de-a lungul timpului, in evolutia politica. De altfel, dupa unirea Partidului Democrat cu Partidul Liberal Democray, Raluca Turcan a devenit vicepresedintele al PD-L si ulterior a ajuns in conducerea PNL. A fost presedintele interimar al PNL din 21 decembrie 2016, in urma demisiei Alinei Gorghiu, pana pe 17 iunie 2017.a ocupat pana in 2004 functia de consilier local pentru Bucuresti, sector 5, iar la alegerile legislative din 2008 a obtinut un loc de parlamentar in Camera Deputatilor in colegiul 22 din Bucuresti. A mai obtinut inca un mandat la alegerile din 9 decembrie 2012, iar in 2016 devine senator de Timis, pozitie pe care si-a pastrat-o si dupa alegerile din 2020. In perioada 18 decembrie 2014 - septembrie 2016 a fost Copresedinte al Partidului National Liberal, iar in perioada septembrie - decembrie 2016 a ocupat functia de Presedinte PNL, fiind prima presedinte femeie a formatiunii politice.este fost parlamentar PNL, dupa ce organizatia judeteana a PNL Galati nu l-a mai desemnat sa candideze la alegerile din 6 decembrie 2020. Membru al PNL din 1991, Victor Paul Dobre a fost presedinte al organizatiei judetene in perioada 1998 - 2017, prefect de Galati (1996 - 2000), vicepresedinte al Consiliului Judetului Galati (204 - 2005) si deputat , timp de patru mandate.a fost deputat din partea PD in legislatura 2004-2008, iar in anul 2009 a ocupat functia de subprefect al judetului Gorj din partea PDL . In prezent, este primar al municipiului Targu-Jiu.este presedintele CJ Ilfov, fost deputat PNL condamnat in 2014 la sase luni de inchisoare cu suspendare pentru fapte de coruptie. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) l-a gasit vinovat pe Thuma la acea vreme de folosire a influentei sau a autoritatii de catre o persoana cu functie de conducere intr-un partid , in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, iar pe Betelie, de instigare la aceasta infractiune.este presedinte al Consiliului Judetean Suceava, membru PNL care a indeplinit functia de Ministru al Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in cadrul guvernului Tariceanu, in perioada decembrie 2004 - octombrie 2006. Acesta a fost si presedinte PD-L Suceava in 2007.