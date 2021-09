Florin Cîțu, desființat de un profesor universitar: „De la Viorica Dăncilă încoace nu am văzut o personalitate publică mai incoerentă si cu o asemenea sărăcie de vocabular”

„Atent cum sunt la limbaj şi la argumentare, pot să spun cu mâna pe inimă că de la Viorica Dăncilă încoace nu am văzut o personalitate publică mai incoerentă si care să dea dovadă de o asemenea sărăcie de vocabular”, a mai arătat profesroul Ciprian Mihali.Profesorul de la Cluj susține că „toate acestea sunt semne ale unei inteligenţe mediocre şi ale unei educaţii precare”.„O minte limpede şi sigură pe ea însăşi se exprimă limpede şi apăsat. O minte sărăcăcioasă şi nesigură pe ea se va exprima în cuvinte puţine şi în formulări incoerente. Aceste carenţe vizibile de către oricine au darul de a ne îngrijora, pentru că domnul Cîţu este chemat să decidă pentru noi toţi, în condiţiile in care discernământul lui nu pare cel mai sănătos”, a mai arătat Mihali.„Dacă la acest tablou adaugăm infantilismul colajului video de pe Instagram, în care premierul se compară cu un Superman, într-un montaj care încurajează practica periculoasă a tehnicii de manipulare deep fake, avem toate motivele să fim preocupaţi pentru acele dimensiuni ale vieţii noastre care depind de deciziile domnului Cîţu şi ale celor care îl promovează în mod interesat şi iresponsabil. Aşa cum arată ţara azi, soluţia e oare un simulacru de Superman prost falsificat?”, își încheie Ciprian Mihali postarea de pe Facebook.Potrivit adevarul.ro, Ciprian Mihali are în spate o carieră solidă academică şi diplomatică. Profesor universitar la Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, la Facultatea de Filosofie, Mihali are, printre altele, un doctorat la Cluj, unul la Strasbourg, în Franţa, şi a fost angajat al Agence Universitaire de la Francophonie, iar ca diplomat a fost ambasadorul României în Senegal.