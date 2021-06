Citu: Alegerile din PNL sunt despre presedintele partidului, nu despre functia de premier

"Alegerile din PNL, din ce am vazut eu in statut, sunt despre presedintele PNL. Mai sunt si despre prim-vicepresedinti si intreaga conducere executiva. Nu am vazut nicaieri nimic (...) unde sa scrie ceva despre functia de premier sau despre alte functii care sunt in Parlamentul Romaniei sau in alta parte", a declarat Citu, la Digi 24.Intrebat daca se considera sustinut de presedintele Klaus Iohannis , care a afirmat ca premierul nu se stabileste prin vot de partid , ci prin vot in Parlament, Citu a raspuns: "Ma sustine in aceasta declaratie".Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, marti, daca presedintele PNL ar trebui sa fie si premier sau premierul si presedinte al PNL."Eu cred ca asa cum este acum este foarte bine, fiindca asa a decis coalitia prin vot si premierul nu se stabileste prin vot de partid, ci prin vot in Parlament, ceea ce s-a si intamplat", a raspuns Iohannis.Presedintele PNL, Ludovic Orban , declarase anterior ca cel care este ales presedintele PNL trebuie sa fie premier.