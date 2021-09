Cîţu: „Aş fi cerut anchetă penală în cazul unor suspiciuni privind falsificarea semnăturilor de la moţiune”

Guvernarea continuă; PNL a dat deja un vot pentru susţinerea premierului

Întrebat cum vede demersurile parlamentarilor PNL în Birourile permanente reunite ale celor două Camere în legătură cu moţiunea de cenzură, Cîţu a replicat că acestea vizează respectarea regulamentului."Eu cred că demersurile sunt pentru respectarea procedurilor şi regulamentului Parlamentului. La asta trebuie să ne uităm. Şi dacă există o suspiciune cât de mică - că cineva a falsificat semnături - eu aş fi fost mai dur decât atât. Eu aş fi cerut anchetă penală. Deci dacă cineva a falsificat semnături şi nu a respectat regulamentul, trebuie să răspundă. Dar cred că colegii mei parlamentari au obligaţia să vadă că se respectă regulamentul Parlamentului", a arătat Cîţu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria În contextul în care niciun parlamentar USR PLUS nu a contestat veridicitatea semnăturii depuse pe moţiune, Cîţu a replicat că în aceste condiţii verificarea lor nu ar trebui să reprezinte o problemă."Dacă nu există nicio problemă, atunci nu cred că ar fi fost o problemă să fie verificate. Asta este doar opinia mea, dar este decizia lor. Văd că nimeni nu a făcut nicio plângere penală până acum", a spus premierul.Premierul Florin Cîţu a declarat că guvernarea continuă, iar PNL este "un partid responsabil" care a dat deja un vot pentru susţinerea prim-ministrului.El a răspuns astfel întrebat dacă după discuţia cu preşedintele Klaus Iohannis ia în calcul o retragere a sa din funcţia de premier."Am spus ce am vorbit cu domnul preşedinte, eu i-am spus: guvernarea continuă. (...) PNL este un partid responsabil, un partid care a dat, deja, un vot pentru susţinerea premierului. Noi vrem să guvernăm, românii au votat să guvernăm ", a declarat Florin Cîţu, marţi, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.Premierul a adăugat că urmează o situaţie "complicată, serioasă" pentru România."Am intrat în valul patru şi aici vreau să aduc aminte că singura soluţie de a ieşi din pandemie o reprezintă vaccinarea. Toţi românii ar trebui să înţeleagă că trebuie să ne vaccinăm dacă vrem să trecem peste această perioadă. Este important să avem un guvern funcţional în această perioadă şi noi vom vom acţiona ca atare.Aşa cum am spus, în perioada următoare mă voi întâlni din nou în această săptămână, aşa cum am făcut şi săptămâna trecută, voi avea discuţii cu prefecţii, voi avea discuţii cu autorităţile responsabile pentru începerea anului şcolar săptămâna viitoare, să mă asigur că totul este în regulă. Trebuie să pregătim sezonul de iarnă, iarăşi trebuie să mă asigur că totul este în regulă. Avem o soluţie, deja, pentru facturile din iarnă la energie, dar vreau să mergem mai departe şi voi avea încă o discuţie în această săptămână. Deci, lucruri importante pe care trebuie să le rezolvăm, lucruri pe care le poate face doar un guvern care este în funcţie, un guvern responsabil", a declarat Cîţu.