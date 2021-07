Citu anunta oficial revocarea lui Alexandru Nazare: "I-am cerut sa-si dea demisia, dar a refuzat". Motivele invocate de premier

"Dupa o discutie cu membrii coalitiei marti seara in care i-am anuntat ca am cerut demisia ministrului Finantelor, Alexandru Nazare, acesta a anuntat ca nu doreste sa-si dea demisia. Azi dupa o noua discutie cu membrii coalitiei am transmis presedintelui Iohannis cererea de revocare a lui Alexandru Nazare. Am mai trimis si o cerere prin care sa asigur interimatul la Finante. Alexandru Nazarie a avut posibilitatea sa-si dea demisia, a dorit sa fie revocat", a anuntat Florin Citu joi.Premierul a adaugat apoi ca a luat decizia in urma unei evaluari la sase luni de zile, subliniind ca au fost mai multe proiecte intarziate la ministerul Finantelor."Am facut o evaluare la sase luni de zile, sunt mai multe lucruri. Pe scurt, cele mai intarziate proiecte sunt la ministerul Finantelor. Guvernul Romaniei a aprobat o hotarare privind acordarea unor ajutoare umanitare pentru Moldova si Georgia", a conchis Florin Citu.Potrivit unor surse politice, inlocuitorul lui Nazare ar urma sa fie deputatul PNL Gorj, Dan Vilceanu, care este si liderul filialei Gorj.