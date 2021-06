Citu declara campania de vaccinare un succes: "Avea un scop clar, de a invinge pandemia. Nu l-am vazut pe Marcel Ciolacu sa mearga intr-un centru sa sustina campania"

Citu acuza din nou ca doar primarii partidelor de la guvernare se implica in campania de vaccinare: "Eu nu l-am vazut pe Marcel Ciolacu sa mearga intr-un centru de vaccinare sa sustina campania"."Trebuie sa revenim la normalitate. Tot ce aveam noi inainte de pandemie, viata nostra, trebuie sa revina la normalitate si revenim doar prin vaccinare", a declarat, vineri, la Zalau, Florin Citu Intrebat daca onsidera ca este un succes campania de vaccinare , Citu a afirmat: "Campania de vaccinare avea un scop clar, de a invinge pandemia. Daca ma uit la acest indicator - Bucuresti are peste 50% dintre persoanele eligibile vaccinate, Clujul e aproape- da, campania este un succes. Avem niste indicatori ca aceasta campanie de vaccinare a functionat. In acelasi timp, e adevarat, ca, pentru a avea succesul suprem, trebuie sa acceleram lucrurile"."Acum lupta este sa ducem vaccinul cat mai aproape de cetateni", a precizat premierul, metionand ca asta pot face cel mai bine autoritatile locale."De fiecare data, chiar daca nu vrem sa politizam acest lcuru, trebuie sa observam ca doar primarii PNL UDMR , cei de la guvernare se implica, mai putin primari, liderii din Opozitie. Pana astazi eu nu l-am vazut pe Marcel Ciolacu sa mearga intr-un centrum de vaccinare sa sussina campania, nici pe Grindeanu sau doamna Gabriela Firea . Aceasta campanie de vaccinare este a noastra a tuturor, nu doar a PNL sau a partidelor de la guvernare", a mai declarat premierul.