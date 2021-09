Cîțu, criticat dur de un deputat PNL: „Decât să plece USR PLUS din coaliție și să se destrame totul, mai bine pleci tu, Florine”

„Da, comunitățile locale mici au nevoie de acces la finanțare pentru a se dezvolta.Asta nu înseamnă că sunt de acord cu politica pumnului în gură practicată de Florin Cîțu.Suntem într-o coaliție de guvernare, intr-un parteneriat și deciziile trebuie luate prin consens. Atât timp cât Ministerul Justiției nu a dat aviz negativ pentru Planul Național de Investiții înseamnă că încă se putea negocia pentru a găsi un numitor comun.Un lider, șef, ce o fi el, care procedează ca Florin Cîțu în seara aceasta, nu merită să conducă nimic. Omul nu pricepe politica, nu respectă nimic și pe nimeni. Un asemenea om nu mă reprezintă și nu vreau să vorbească și să ia decizii în numele meu.Decât să plece USR-PLUS din coaliție și să se destrame totul, mai bine pleci tu din Guvern, Florine”, a scris deputatul PNL Alexandru Kocsis, pe Facebook , pe 1 septembrie, când a deputat scandalul dintre liberali și USR PLUS.Alexandru Kocsis este un susținător al lui Ludovic Orban în lupta pentru șefia PNL.Premierul Florin Cîțu va discuta cu liderii PNL în ședința Biroului Permanent de astăzi scenariul de a-i remania pe miniștrii USR PLUS, susțin surse politice pentru Ziare.com. Cîțu e indecis: nu știe dacă să scoată USR PLUS de la guvernare azi, în ședința de guvern , sau luni, când Dan Barna și Dacian Cioloș vor depune moțiune de cenzură. De cealaltă parte, liderii USR PLUS se așteaptă ca azi să fie scoși de la guvernare. În acest caz, vor depune moțiunea de cenzură în această seară la Senat , susțin sursele citate.În cazul în care USR PLUS va fi scos oficial de la guvernare, premierul Florin Cîțu va numi miniștri interimari de la PNL, care pot rămâne în funcție 45 de zile. În cazul în care moțiunea de cenzură nu va trece, Florin Cîțu va trebui să ceară un nou vot de încredere Parlamentului.Ședința BPN a PNL va începe la ora 12.00, în prezența premierului Florin Cîțu și a președintelui PNL Ludovic Orban