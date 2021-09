Florin Cîţu: „Am trimis demisiile miniştrilor USR PLUS la Palatul Cotroceni”. Avertisment dur pentru Orban

Demisiile şi interimatele devin efective după ce preşedintele Klaus Iohannis semnează decretele în acest sens, care apoi sunt publicate în Monitorul Oficial.El a mai spus că a convocat o ședință a conducerii PNL pentru a decide ca toți parlamentarii liberali să susțină guvernul și nici un parlamentar să nu facă vreun demers împotriva propriului partid, aluzie la președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban , care vrea să promoveze moțiunea de cenzură semnată de USR PLUS și AUR.„Astăzi am cerut un BPN pentru a avea o decizie ca toți Parlamentarii PNL să susțină prin toate demersurile Guvernul, nici un parlamentar să nu facă vreun demers împotriva propriului guvern indiferent de funcțiape care o au.PNL nu face guvern cu PSD . Să fie foarte clar, PNL nu face guvernare cu PSD. Foarte clar vom face acest lucru în interior. Cine face demersuri împotriva propriului guvern se va supune consecințelor propriului statut. Mi se pare bizar să faci demersuri propriului partid.Orice demers împotriva propriului guvern, este inadmisibil așa ceva”, a precizat Cîțu.Cu o zi în urmă, co-preşedintele USR Dan Barna a declarat că preşedintele Klaus Iohannis i-a spus că demisiile miniştrilor USR PLUS nu ajunseseră la Palatul Cotroceni până la momentul întâlnirii lor, dar că atunci când vor veni, le va accepta."Vreau să fiu foarte clar, demisiile au fost anunţate ieri seară şi depuse în această dimineaţă la cabinetul premierului în deplină asumare şi în deplină responsabilitate. Acest cabinet Florin Cîţu a expirat, rolul de premier pentru România al lui Florin Cîţu a expirat, dintr-un motiv foarte simplu: nu are competenţa necesară să conducă această coaliţie. Nu ne jucăm cu demisiile, nu suntem un partid care face bambilici cu demisii depuse şi retrase. Aceste demisii sunt depuse legal, sunt depuse olograf, aşteptăm ca ele să fie procesate. Cele 45 de zile au început să curgă", a declarat Dan Barna, marţi, 7 septembrie, după întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a avut marți, 7 septembrie, prima reacție publică, după ce miniștrii USR PLUS au demisionat în bloc.„Chiar dacă avem o criză guvernamentală, nu ne abatem de la parcursul european. Vom găsi o soluție. România continuă să fie o țară stabilă, care nu deraiază de la valorile asumate. Vă garantez că vom găsi cele mai bune soluții pentru actuala criză politică. Guvernarea pentru români și România va continua”, a declarat președintele Klaus Iohannis.