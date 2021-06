Florin Citu, despre Mineriada din 13-15 iunie '90: Justitia este inca datoare romanilor in aceasta privinta

"Au trecut 31 de ani de la una dintre cele mai negre perioade ale istoriei noastre postdecembriste, cand cercuri ale puterii de atunci au invrajbit romani contra romani. Actiunile de reprimare a manifestatiei-maraton din Piata Universitatii si mineriada din 13-15 iunie 1990 au demonstrat cat de grave pot fi consecintele diversiunilor si manipularilor: oameni ucisi, raniti si democratia pusa in pericol. Sunt lucruri care raman in memoria colectiva, rani inca deschise atat timp cat nu stim adevarul si vinovatii. Justitia este inca datoare romanilor in aceasta privinta", afirma premierul Florin Citu In opinia sa, nu trebuie sa ne fie teama de adevar si sa avem intelepciunea de a cultiva dialogul si de a nu ne lasa prada incercarilor unora de a ne dezbina."Vedem cum pandemia ne-a pus pe toti de aceeasi parte a baricadei si doar prin eforturile noastre comune incepem sa revenim la normalitate. Chiar daca avem opinii diferite, trebuie sa ne urmam drumul comun, construit pe democratie , coeziune sociala si relansare economica post-pandemie", conchide premierul. In urma cu 31 de ani , actiunea in forta a autoritatilor pentru a indeparta ultimii manifestanti ramasi in Piata Universitatii dupa protestul anticomunist maraton inceput in 22 aprilie 1990 instaura in centrul Capitalei violenta si teroarea, punctul culminant fiind atins odata cu venirea minerilor. Patru oameni au murit si peste 1.300 au fost raniti, In presa vremii, relatarile despre ceea ce s-a intamplat in 13 - 15 iunie oscilau intre "tentativa de lovitura de stat" si "dovada gravei crize morale" prin care trecea tara avand drept consecinta "intoarcerea la epoca de piatra".La sfarsitul anului trecut, Dosarul Mineriadei a fost retrimis Parchetului.