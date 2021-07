Citu: Am vazut foarte multi politicieni care dupa ce intra in politica dispar

"Cand intri in politica te hotarasti sa iti asumi ceva, asta este primul pas - sa iti pui pielea in bataie. Dar am vazut foarte multi politicieni care dupa ce intra in politica dispar. Ei sunt in politica, dar dispar de pe scena politica. Cumva stim ca au fost in politica 20, 30 de ani, dar cand ne uitam sa vedem ce au facut in politica, sau ce au facut pentru Romania in acest timp, vedem ca nu prea au facut nimic. Asta inseamna de fapt sa iti pui pielea la bataie, sa faci fara compromisuri lucruri, indiferent de riscuri, indiferent daca ti se spune ca o masura care este buna pentru romani s-ar putea sa te coste electoral pe termen scurt, asumati-o pentru ca este buna pentru romani si de aceea intram in politica.Daca ti se spune ca o masura care dezvolta Romania, ajuta tineretul, te costa electoral pe termen scurt, uitati acest lucru, asumati-va, pentru ca de aceea am intrat in politica. Daca nu, nu mai intram in politica. Acesta este de fapt mesajul acestei generatii, ceea ce vrem noi sa facem, ne asumam totul pana la capat si mergem si le spunem tuturor ca acum este ori varianta noastra, ori nu este o alta varianta. Mergem fara compromisuri, de aceea sunteti generatia altfel pentru ca nu acceptati compromisuri", a spus Citu la Gala Premiilor TNL "Mircea Ionescu Quintus" - eveniment organizat de Tineretul National Liberal.El le-a cerut tinerilor liberali sa gaseasca energia sa mearga mai departe."Trebuie sa intelegem ca astazi sarbatorim ceea ce am facut pana acum si a fost frumos, si ati reusit, dar trebuie sa gasiti energia sa mergeti mai departe, trebuie sa gasiti energia sa ne luptam mult mai bine in perioada urmatoare pentru ca acum suntem la guvernare si aveti de aparat un Guvern si un premier care isi asuma lucruri, chiar daca unii spun ca pe termen scurt s-ar putea sa ne coste electoral, dar isi asuma lucruri pentru ca sunt bune pentru Romania si sunt bune pentru viitorul Romaniei", a afirmat acesta.Premierul Florin Citu a primit de la TNL premiul de excelenta "Generatia altfel".