Citu, despre redeschiderea scolilor: "Daca lucrurile raman asa cum sunt, vom incepe pe 8 februarie"

"Decizia se va lua pe 2 februarie. Si noi ne uitam, zilnic primesc de la domnul Arafat statisticile si analize si in detaliu si ne uitam exact sa vedem cum evolueaza pandemia. Este un alt lucru important pentru ca noi toti ne axam acum pe campania de vaccinare, ceea ce e important sa comunicam, dar trebuie sa nu uitam ca, inca, in Romania exista o pandemie si la nivel global. Trebuie sa pastram masurile de restrictie, trebuie sa purtam masca, distantarea sociala si toate celelalte masuri care au dat rezultate pana astazi. Monitorizam clar, zilnic, situatia. Daca lucrurile raman asa cum sunt, este clar ca vom incepe pe 8 februarie cu acele conditii pe care le-a anuntat domnul presedinte cand a enuntat ca vom deschide scolile pe 8 februarie", a declarat Florin Citu, marti, la Europa FM, intrebat daca este "cale de intoarcere" in privinta deciziei privind redeschiderea scolilor incepand cu data de 8 februarie.Premierul a punctat ca este importanta redeschiderea scolilor, dar acest lucru depinde si de gradul de conformare la masurile dispuse de autoritati "Vreau sa deschidem scolile pe 8 februarie, este important sa deschidem scolile pe 8 februarie, as vrea sa deschid toata economia, nu numai scolile, dar depindem, bineinteles, de cum evolueaza pandemia. Si ca sa deschidem scolile, sa deschidem economia, trebuie sa ne vaccinam si trebuie sa pastram aceste masuri de restrictie, este simplu. Masca, dezinfectant si sa ne vaccinam. Daca facem aceste lucruri, veti vedea ca vom deschide economia cat mai curand", a afirmat Citu.El a precizat in context ca, treptat, restrictiile impuse in privinta activitatilor economice vor fi relaxate, dar a adaugat ca "totul este conditionat de cum evolueaza pandemia si campania de vaccinare"."Ele merg mana in mana acum, acelasi raspuns pe care l-am dat si pentru deschiderea scolilor. Monitorizam zilnic si depinde doar de noi, nu depinde de guvern, nu guvernul ia o decizie de a deschide sau a nu deschide scolile asa... in afara, intr-un bubble. Nu, luam aceasta decizie in contextul evolutiei pandemiei in Romania si a campaniei de vaccinare, daca merg bine vom relaxa mai rapid, daca nu merg bine, din pacate, nu vom putea", a declarat premierul.