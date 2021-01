VIDEO Premierul, despre relaxarea masurilor in Capitala: "Daca suntem iarasi peste 3 la mie, bineinteles ca vom reveni"

Decizia privind redeschiderea scolilor

"Am spus ca, daca ar fi dupa mine, as vrea ca toata economia sa fie deschisa maine. Avem nevoie de o economie deschisa, avem nevoie de investitii pentru a putea plati si pensii si salarii mai mari. In acelasi timp, da, trebuie sa tinem cont si de recomandarile medicilor, pentru ca e o perioada dificila", a declarat, luni, Florin Citu, intrebat despre relaxarea masurilor in Bucuresti.Premierul a afirmat ca relaxarea masurilor din Bucuresti a fost luata pe legislatia in vigoare."Daca indicatorii pe care i-am folosit un an de zile arata ca e ok sa relaxam conditiile, atunci se relaxeaza. Daca indicatorii se modifica (...) daca suntem iarasi peste 3 la mie, bineinteles ca vom reveni. Ar trebui sa vedem ca in 2020 ne-am adaptat de fiecare data. (...) Asta nu inseamna ca aceasta relaxare foarte mica a conditiilor inseamna ca trebuie sa renuntam la masca, la dezinfectat. Nu, deci toata lumea trebuie sa respecte in continuare conditiile pentru a ne proteja impotriva virusului", a mai precizat Citu.Premierul a mai declarat, raspunzand unor intrebari, ca se face o ancheta avand in vedere posibilul focar de infectare cu noua tulpina de coronavirus.Intrebat despre redeschiderea scolilor, Citu a declarat ca decizia ferma se va lua in 2 februarie."Vrem, ca toata lumea, sa fie deschise scolile si economia sa fie deschisa, dar nu conteaza ce vreau eu, conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii, pentru ca nu putem sa luam niste masuri si apoi sa ajungem sa punem presiuni pe sistemul medical", a mai declarat premierul.Cafenelele, restaurantele, salile de teatru si de cinematograf din Bucuresti se redeschid de luni la 30% din capacitate, conform deciziei luate saptamana trecuta de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta, dupa ce rata de incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile la nivelul Municipiului Bucuresti a scazut sub 3, fiind de 2,52/1.000 de locuitori Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei, a declarat ca exista o obligatie de a relaxa masurile in Bucuresti . "In realitate, si noi suntem foarte ingrijorati de evolutia situatiei pandemice", a explicat Berbeceanu.