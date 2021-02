Citu: In martie vom primi 2,4 milioane de doze de vaccin. Ramanem la obiectivul ca UE sa aiba, la finalul verii, 70% din populatie vaccinata

Premierul Florin Citu a declarat, sambata, 13 februarie, in cadrul unei conferinte de presa, ca in luna martie Romania va primi 2,4 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 "Incepand cu aprilie, si asta a fost concluzia discutiilor cu doamna presedinte , lucrurile vor demara si mai rapid, ramanem la obiectivul de a avea, Uniunea Europeana, 70% din populatie vaccinata la sfarsitul verii sau inceputul lui septembrie", a afirmat el."Am prezentat situatia din Romania, cum ne-am pregatit campania de vaccinare si am fost felicitati pentru cum am pregatit campania de vaccinare.Am multumit presedintelui Comisiei Europene pentru modul in care a pregatit toata aceasta campanie , prin faptul ca a inceput in acelasi timp in fiecare tara, Comisia Europeana a negociat in numele tuturor pentru ca altfel am fi avut probleme de oferta a vaccinului in anumite tari", a afirmat Florin Citu, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa vizita la Bruxelles.El a s spus ca, chiar daca au fost unele sincope la inceput, lucrurile functioneaza din ce in ce mai bine."In martie de exemplu o sa primim 2,4 milioane de doze de vaccin, un milion de la AstraZeneca, 1,2 parca de la Pfizer si 230.000 de la Moderna Incepand cu aprilie, si asta a fost concluzia discutiilor cu doamna presedinte, Lucrurile vor demara si mai rapid, ramanem la obiectivul de a avea, Uniunea Europeana, 70% din populatie la sfarsitul verii sau inceputul lui septembrie", a adaugat Citu.Premierul a spus ca a discutat si despre propunerea de a sprijini procesul de productie a vaccinului la nivel european, este un proces care are in vedere un obiectiv pe termen mediu si lung.Citu a mentionat ca Victor Costache , consilierul sau onorific pe probleme de sanatate, este in legatura cu reprezentanti Comisiei pentru a discuta aspecte concrete pe aceasta tema."Nu in ultimul rand, (...) au fost apreciate (...) eforturile pe care le face Romania de a sprijini Republica Moldova. Si aici am spus ca eforturile noastre de a vaccina populatia in Uniunea Europeana sunt foarte bune,sunt binevenite dar daca noi nu facem nimic pentru a-i ajuta pe cei din juru nostru sa se vaccineze, nu vom putea scapa de pandemie. Si aici concluzia a fost unanima, ca Uniunea Europeana va ajuta si tarile din jur cu doze de vaccin si echipamente pentru a putea scapa de pandemie", a mai spus el.