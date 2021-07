Premierul Citu ii asigura pe liberalii din Mehedinti ca PNL ar putea sta 8 ani la guvernare. "S-a terminat cu dictatura PSD in Oltenia"

"Nu am mai fost aici de foarte multa vreme. Cand eram mic, de aici imi cumparam blugi pe vremea lui Ceausescu. Sunt astazi aici pentru a-l sustine pe prietenul si colegul Virgil Popescu . Am fost colegi in Parlament, colegi in Guvern, colegi in noul Guvern si a venit randul meu sa il sustin astazi pentru ca el m-a sustinut cand mi-am depus candidatura la presedintia Partidului National Liberal. A fost acolo, langa mine, fara niciun fel de emotie si astazi e randul meu sa il sustin si sunt sigur ca faceti o alegere foarte buna sa continuati cu domnul Virgil Popescu. Felicitari pentru aceasta alegere", si-a inceput, sambata, discursul, Florin Citu Acesta a adaugat ca alegerile din PNL au ca scop pregatirea partidului pentru o guvernare de opt ani."Alegerile din PNL, din aceasta perioada, au un scop simplu: sa ne pregateasca pe noi ca partid sa guvernam Romania in urmatorii opt ani de zile. Asa vad eu lucrurile, cu aceste alegeri interne pregatim cele mai bune echipe, pregatim oamenii ca sa fim gata pentru urmatorii opt ani de zile. Ce ce imi place mie competitia? Competitia scoate ce e mai bun din fiecaresi intotdeauna cel mai bun castiga. In economie, competitia are rolul sa reduca preturile si sa creasca oferta. De aceea eu sunt adeptul sa avem competisie si de aceea imbratisez sa avem competitie in PNL", a mai declarat Citu.Premierul a vorbit si despre responsabilitatea fata de romani."In acelasi timp, vreau sa ii asiguram pe romani ca este datoria noastra ca aceasta competitie nu va afecta in niciun fel guvernarea Romaniei. Pentru ca noi avem responsabilitate fata de romani. Am auzit ca sunt oameni care si-ar da viata pentru partid . Posibil. Dar eu va spun ca rolul nostru este acelanu de a promova doar partidul. Noi intram in politica pentru romani, pentru Romania. Noi intram in politica pentru a-i ajuta pe cetatenii Romaniei. Este foarte important ca noi, impreuna, sa ne asiguram ca aceasta competitie a noastra nu va afecta in niciun fel guvernarea Romaniei. Noi ne vedem de treaba in partid, iar guvernarea va fi lasata in pace si merge mai departe. Este foarte importanta imaginea pe care o da acest partid. Noi vrem sa fim cel mai mare partid politic din Romania, dar vreau sa fim si cel mai mare partid politic si respectatpentru ca noi ii respectam pe romani si de aici incepe totul", a afirmat Florin Citu.Premierul a mai subliniat ca regiunea Oltenia a avut de suferit in ultimii 30 de ani din cauza ca nu au fost incurajate investitiile aici."Da,Oltenia, pentru ca sunt in Oltenia ma refer la aceasta regiune, a suferit si sufera de 30 de ai de zile. Eu spun ca a fost o politica premeditata a celor de la PSD , nu a fost ceva intamplator ca in Oltenia sunt investitii mai mici. Nu, a fost o politica premeditata pentru ca doreau ca cei care au dorit sa se afirme sa depinda de pixul unui functionar public care era bineinteles de la PSD. Aceste vremuri au trecut. S-a terminat cu dictatura PSD in Oltenia. Vor fi alocate resurse importante si aici voi face legptura cu cei opt ani de zile. In urmatorii 8 ani de zile, in Romania vor intra 76,2 miliarde de euro, daca stim sa ii luam. Datorita negocierii foarte bune facuta de domnul Virgil Popescu, zona Olteniei are in PNRR bani pusi de-o parte, 400 milioane de euro, pentru gaze. In acelasi timp eu am spus ca de la Guvern vom aloca anual cel putin 13 miliarde de euro pentru investitii. Acestia sunt bani care vor intra in economie", a mai declarat premierul.Florin Citu le-a vorbit celor din Mehedinti si despre Planul de Investitii al Guvernului care va ajuta comunitatile locale sa aoba infrastructura, apa si canalizare, dar si gaze."Despre investitii si despre zona dumneavoastra vreau sa va mai spun cateva lucruri pentru ca stiu ca ati auzit promisiuni tot timpul si pana sa vin aici si acesta este Guvernul, primul Guvern care a alocat resurse pentru drumul expres care incepe la Calafat - Drobeta Turnu Severin si Lugoj. Stiu cat de important este acest drum expres pentru dumneavoastra si de aceea am alocat aceste resurse. Si mai stiu ca primarii dumneavoastra au suferit foarte mult in ultimii ani. Bineinteles ca majoritatea resurselor se duceau catre primarii PSD. Dar si noi vrem sa ne dezvoltam comunitatile noastre si de aceea am anuntat ca voi incepe din august un nou plan de investitii. Ei ii spuneau PNDL, noi ii spunem Plan de Investitii pentru ca investitile sunt cele care aduc dezvoltarea si care se va axa pe drumuri, apa - canalizare si gaze. De ce va spun acest lucru? Eu stiu ca ati mai auzit acest lucru si ca mai sunt oameni care va vorbesc de PNDL3, dar sa stiti ca au fpst la guvernare anul trecut si nu l-au facut. E foarte usor sa spui ca faci ceva sau sa promiti ca faci ceva. E mai greu sa faci. Iar eu, pana acum, si la Ministerul Finantelor si ca premier , ceea ce am promis, am facut si veti vedea ca ma tin de cuvant si aici. Si mai fac o promisiune. Ma voi asigura ca fabrica de pistoale va fi functionala anul viitor. Trebuie sa facem acest lucru, ma voi asigura ca va fi facuta si aceasta fabrica", a promis premierul.El a mai subliniat ca pe primul loc sunt investitiile si ca pentru prima oara cresterea economica a Romaniei s-a bazat pe investitii si nu pe consum."Pentru mine este foarte important sa intelegem ca am schimbat paradigma anul trecut. Pe primul loc sunt investitile. Romania are acum cea mai mare crestere din UE si pentru prima oara in 30 de ani, cresterea economica nu s-a mai bazat pe consum, doar pe investitii.Votam bine astazi, votam bine pe 25 septembrie si va garantez ca PNL va fi cel mai mare partid politic din Romania si o sa fim la guvernare cel putin opt ani de zile", a mai declarat Florin Citu.