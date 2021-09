Cîțu, despre suspiciunile privind semnăturile false pe moțiunea de cenzură: „Nu am cunoștință, dar dacă USR s-a asociat cu o astfel de moțiune e cu atât mai trist”

Cu toate astea, premierul a subliniat că dacă acestea există „cine a făcut asta trebuie să plătească”.Florin Cîțu a adăugat apoi că dacă acest lucru se va confirma, „e cu atât mai trist” dacă USR PLUS s-ar asocia cu o moțiune de cenzură cu semnături false.Potrivit unor surse Ziare.com, moțiunea depusă de USR PLUS și AUR are șanse mici să fie dezbătută și votată, din cauză că unele semnături ar fi nelegale.De altfel, Alina Gorghiu a sugerat duminică, într-un mesaj pe Facebook în această direcție, afirmând că „Sunt diverse semne de întrebare”.„Poziţia PSD nu trebuie să ne mire. Este duşmanul numărul 1 al PNL , al României. Cei din PSD anunţă această moţiune de cenzură în fiecare sesiune parlamentară, nu se obişnuiesc cu gândul că vor rămâne în opoziţie până în 2028! Mâine, la BPR, vom analiza dacă moţiunea depusă de USR - PLUS - AUR, alianţa toxică, îndeplineşte condiţiile procedurale pentru a putea stabili calendarul. Vă mărturisesc că sunt diverse semne de întrebare, iar mâine le vom analiza pe toate”, a scris Alina Gorghiu, duminică pe Facebook