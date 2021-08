Coaliția tranșează azi rectificarea bugetară. Premierul e în conflict cu liderii USR PLUS. Drulă cere de 10 ori mai mult

Liderii USR PLUS amenință că nu vor vota în Parlament proiectul de rectificare bugetară în cazul în care premierul nu alocă mai mulți bani către Transporturi, susțin sursele citate. Fără voturile USR PLUS , rectificarea bugetară nu poate trece de Parlament.Liderii USR PLUS contestă faptul că Ministerul Transporturilor a primit o sună infimă, în timp ce premierul a alocat nu mai puțin de 3 miliarde de lei pentru Fondul de Rezervă Bugetară, bani destinați autorităților locale.Cele 3 miliarde puse deoparte pentru primari înseamnă, practic, o treime din suma totală de 8,99 miliarde prevăzută pentru rectificarea bugetară. Fondul de rezervă de la Ministerul Finanțelor, alimentat acum de premierul Florin Cîțu, era prevăzut la începutul anului la numai 590 milioane de lei.Sunt banii destinați autorităților locale, în contextul congresului PNL din 25 Septembrie. Decizia a fost luată de premierul Florin Cîțu în calitate de ministru interimar de Finanțe. În ultima lună, zeci de primari PNL s-au perindat pe la Guvern cu scopul de a obține finanțare pentru proiectele locale. În schimb, vor oferi voturi pentru Cîțu în disputa cu Ludovic Orban Nici UDMR nu mulțumită de rectificare. Spre exemplu, Ministerul Dezvoltării, condus de Cseke Attila, primește doar 1,84 miliarde, în condițiile în care nevoie de minimum 4 miliarde de lei pâuună la finalul anului pentru achitarea facturilor pentru PNDL 1 și 2 și alte tipuri de lucrări începute, susțin surse guvernamentale pentru ziare.com.