Nou conflict in coalitia de guvernare pe tema majorarii alocatiilor pentru copii. Cum se pozitioneaza formatiunile

Orban: Coalitia isi mentine angajamentul de a realiza dublarea alocatiilor conform legii

Coalitia de guvernare se reuneste luni, 7 iunie, intr-o sedinta de la ora 17.00, unde una dintre temele principale va fi majorarea alocatiilor cu 20%. Potrivit OUG 123/2020, care prevede dublarea alocatiilor de stat pentru copii in cinci etape, acestea ar trebui sa fie majorate la 1 iulie cu 20%. Presedintele PNL Ludovic Orban afirma inca de la sfarsitul lunii mai ca nu exista resurse pentru cresterea alocatiilor."Ca sa fim cinstiti, nu exista resurse ca sa ne mai permitem inca o crestere a alocatiilor in acest an daca vrem sa le crestem si la anul. Ca atare, noi sustinem ca formula de crestere a alocatiilor care s-a facut de la 1 ianuarie sa nu se mai faca de la 1 iulie, ci de la anul", a declarat liderul PNL.De cealalta parte insa, USR -PLUS sustine ca majorarea alocatiilor este posibila , gratie cresterii economice din ultima perioada. In caz contrar, USR-PLUS ar vrea ca premierul Florin Citu sa-si asume ca nu poate majora alocatiile, mai sustine sursele citate.In ce priveste UDMR , formatiunea maghiara nu vrea ca Parlamentul sa fie amestecat in povestea alocatiilor. Concret, maghiarii vor ca in cazul in care alocatiile sunt majorate, decizia trebuie sa fie asumata de Guvern. Daca nu vor fi majorate, UDMR doreste tot ca Guvernul sa rezolve problema printr-un OUG.Presedintele PNL, Ludovic Orban , a anuntat, luni seara, ca alocatiile vor creste de la 1 ianuarie 2022."Coalitia isi mentine angajamentul de a realiza dublarea alocatiilor conform legii. Am stabilit sa creasca alocatiile. Urmatoarea crestere va fi la 1 ianuarie 2022, asa cum este amendamentul la Legea de adoptare a OUG, care a trecut de Senat si este in dezbatare la Camera Deputatilor", a declarat, luni, seara, Ludovic Orban , dupa sedinta coalitiei.Acesta a precizat ca s-a discutat si despre posibilitatea ca aceasta deczie sa fie atacata la CCR : "Am discutat si despre aceasta eventualitate. In cazul in care va fi atacata, Guvernul trebuie sa fie pregatit sa emita OUG".Orban a precizat ca vor exista in cntinuare cinci transe de crestere a alocatiilor. Prima transa va fi la 1 ianuarie 2022, urmand sa se decida, in functie de resursele bugetare, cand va fi ultima transa."Dar vor creste alocatiile", a mai declarat Orban.