CTP, despre scandalul dintre USR PLUS și PNL: „De râs e puțin spus. S-au făcut de o materie semi-lichidă. Se bat pentru putere fiind la putere”

CTP a afirmat că PNL și USR PLUS nu realizează că în fiecare oră pierd voturi care se îndreaptă către PSD și AUR „Oamenii nu au cum să nu se simtă disprețuiți de acești politicieni prea excitați pentru lupta pentru putere personală a fiecăruia dintre ei. Așa arată de la nivelul cetățenilor. De la nivelul celor angajați din această bătălie, acolo domnește o inconștiență suverană a PNL și USR PLUS. Aceste două partide nu realizează că pierd în fiecare oră aproape voturi și cei care capitalizează sunt PSD și AUR”.Gazetarul mai remarcă că este pentru prima oară în istoria celor două partide când noul șef al formațiunii se alege fiind la putere.„În PNL e prima dată când lupta pentru șefia partidului se desfășoară și cu o ferocitate ieșită din comun, cu partidul la guvernare. Așa nu s-a mai întâmplat. USR PLUS nu are istoricul PNL-ului, dar e pentru prima oară la guvernare și acolo are o luptă dură între Barna și Cioloș, cu partidul la guvernare. Se bat pentru putere fiind la putere. Arată tot absurdul, mergând până la grotesc”, a adăugat jurnalistul.„Partidul extremist” s-a aliat cu „cancerul neomarxist”CTP a vorbit mai departe despre șansele de reușită a moțiunilor de cenzură anunțate pe rând de către PSD, AUR și USR PLUS. Acesta noteaza că dacă USR PLUS dorea să facă un gest radical, și-ar fi scos miniștrii de la guvernare, care ar fi echivalat cu picarea guvernului.„Dacă USR PLUS dorea să aibă o atitudine radicală față de comportamentul premierului Cîțu, atunci își scoteau miniștrii, ieșeau ei. Era gestul lor, le aparținea lor. Pretind că depun această moțiune de cenzură pe care nu o pot depune singuri și iată că au ajuns în splendida situație să anunțe cu bucurie, speranță, faptul că USR PLUS și AUR au 122 de semnături. Adică partidul extremist pe care l-a caracterizat USR PLUS acum câteva luni și „cancerul neomarxist” USR PLUS așa cum e văzut și definit de AUR, iată că se unesc acum pe persoană fizică. Nu pe principii. Ca să-l dea afară pe Cîțu. Nu știu cum își imaginează USR PLUS că poate câștiga capital politic dintr-o asemenea mișcare. Caragiale ar fi plesnit din palme de bucurie. (...) S-au făcut de râs e puțin spus. Mai de grabă de o materie semi-lichidă”, a mai relatat gazetarul.Jurnalistul a subliniat apoi că Florin Cîțu nu va demisiona din funcția de premier , așa cum a cerut USR PLUS și că pentru opoziție nu e important neapărat ca guvernul să cadă, ci cine își va revendica victoria„Premierul Cîțu nu va pleca, e clar. E greu ca moțiunea să treacă. Se bat între ei. Cine anume să-i i-a gîțul lui Cîțu. Asta e important acum. Nu e important să pice, important e unde se contabilizează, cine să-i ia gâtul. E posibil să se taie în moțiuni unii pe ceilalți. Oricum dacă iese de la guvernare USR PLUS Cîțu e clar hotărât, are susținerea PNL, a lui Iohannis”, a conchis CTP.