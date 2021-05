PNRR incinge spiritele in PNL. Culisele ultimelor discutii din partid: "Citu trebuie sa ii castige pe primari, acolo e cheia"

Cand ar putea sa isi anunte Citu candidatura la Congres. Ce asteapta premierul

La sedinta de luni, 10 mai, a Biroului Executiv al PNL, mai multi lideri liberali, in frunte cu ministrul Internelor, Lucian Bode , si omul apropiat lui Ludovic Orban , Virgil Guran, i-au cerut premierului Florin Citu sa preia comanda PNRR de la Cristian Ghinea , pe motiv ca sunt mari probleme pe partea de proiectare.Totodata, surse politice au dezvaluit pentruca mai multi primari liberali se plang de faptul ca vor fi taiate aproape 4 miliarde de lei din banii alocati prin PNRR, iar acest lucru i-ar putea crea mari probleme lui Florin Citu in lupta pentru sefia PNL."La sedinta de luni s-au dat pe fata multe dintre problemele PNRR. Florin Citu are de rezolvat acum o problema destul de spinoasa, iar de modul in care va fi rezolvata ea ii va aduce sau nu si sustinerea la Congres. In momentul acesta exista mari nemultumiri in teritoriu pe PNRR, primarii se plang ca nu vor mai primi banii promisi si ii cer lui Citu sa intervina.Acum depinde de Citu ce strategie adopta. Daca vrea intr-adevar sefia PNL trebuie sa-i castige pe primari, acolo e cheia", au precizat surse liberale pentru Ziare.comAsadar, de modul in care premierul Florin Citu va gasi o solutie la nemultumirile celor din PNL depinde si reusita acestuia la Congresul ce va fi organizat in toamna. Desi nu si-a anuntat in mod public intentia de a-l contracandida pe Ludovic Orban , tot mai multi liberali vorbesc in discutiile private despre un posibil anunt in acest sens pe care ar urma sa il faca seful Executivului la inceputul verii.Surse politice sustin ca premierul asteapta succesul promis la 1 iunie, 5 milioane de vaccinati, pentru a-si anunta si intentiile politice referitoare la Congres. "Vrea sa treaca in cont propriu cateva realizari", au precizat surse politice.Amintim ca premierul Florin Citu a declarat in urma cu o zi ca Romania va fi printre singurele tari din UE care va atrage toti cei 29,2 miliarde de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Seful Executivului a tinut sa precizeze si ca acest plan reprezinta solutia cea mai buna pentru accelerarea cresterii economice."Voi pleca la Bruxelles zilele urmatoare. Pandemia va trece, avem dozele si va trece aceasta situatie si trebuie sa ne gandim la cum acceleram cresterea economica in perioada urmatoare. Solutia pe care o avem acum este de a avea un PNRR de succes, sa atragem cei 29,2 miliarde si va spun ca se poate si eu cred ca vom fi printre singurele tari din Uniunea Europeana care va atrage toti acesti bani", a declarat Florin Citu.De cealalta parte, ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat zilele trecute ca tara noastra va depune la Comisia Europeana Planul National de Redresare si Rezilienta pe 31 mai.Atat premierul, cat si ministrul Fondurilor Europene vor merge la Bruxelles in aceasta saptamana pentru a negocia proiectele.