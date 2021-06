De ce are sanse sa treaca motiunea de cenzura a PSD. Calculele politice care se fac inaintea congreselor PNL si USR PLUS

Cate voturi le mai lipsesc social-democratilor

Cum isi poate asigura Ludovic Orban victoria la Congres

"Tradari" ar putea exista si la USRPLUS

Ziare.com a consultat zilele trecute site-ul Camerei Deputatilor si pe cel al Senatului si a calculat cum stau lucrurile la nivel de grupuri parlamentare si de cate voturi ar avea nevoie opozitia pentru a inlatura Guvernul Citu.Astfel, PSD are 157 de parlamentari (110 deputati si 47 de senatori ), in timp ce AUR are 44 de parlamentari (31 la Camera Deputatilor si 13 la Senat ), ceea se inseamna un numar de 201 de voturi pentru o motiune de cenzura. La aceste voturi se mai pot adauga voturile celor 18 deputati ai minoritatilor nationale, precum si ale celor 4 parlamentari neafiliati. Asadar, potrivit ultimei configuratii a Parlamentului Romaniei, motiunea de cenzura depusa de PSD este sortita esecului, insa, potrivit ultimelor dispute din PNL, Guvernul Citu ar putea avea o surpriza neasteptata la vot.Potrivit unor surse politice, profitand de faptul ca, atat in PNL, cat si in USR PLUS , se pregateste o confruntare a taberelor care isi disputa functia de presedinte , social-democratii poarta in aceste zile negocieri la sange pentru a strange voturi pentru caderea Guvernului, iar cativa liberali din echipa Ludovic Orban ar fi cedat deja. De altfel, chiar liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat recent ca, in urma tensiunilor dintre USR si PNL sunt mari sanse sa stranga inca 15 voturi pentru a putea adopta motiunea de cenzura."Evident ca in Parlament negociem cu toate fortele politice. Actuala majoritate este fragila, de doar 10-15 voturi. Exista suficiente nemultumiri atat in PNL, cat si in USR, mai putin UDMR si din cauza modului in care premierul gestioneaza si ati vazut ca acum doua luni, o luna chiar, aproape ca s-au demis ei unii pe altii, cerandu-si demisiile unii altora. De asemenea, exista Congresele PNL si USR si tensiunile au escaladat, chiar daca nu neaparat public (...). Exista suficienti nemultumiti, astfel incat sa putem strange cele 10-12 voturi, 15, cate or fi, pentru a demite Guvernul Citu", a declarat Simonis.Actualul presedinte al PNL, Ludovic Orban, ar putea "sa-i asigure" un prim esec lui Florin Citu , in lupta pentru sefia PNL, convingandu-si o parte dintre parlamentarii apropiati sa voteze motiunea de cenzura, insa este putin probabil ca liderul liberalilor sa puna la cale un plan care sa destabilizeze intreaga guvernare si sa genereze o adevarata criza politica.De cealalta parte, insa, trecerea unei motiuni de cenzura si implicit caderea Guvernului Citu i-ar asigura lui Ludovic Orban victoria categorica la Congres si eventual pozitia de " premier salvator" al coalitiei de guvernare, solutie cu care USRPLUS ar fi de acord si pozitie care i-ar asigura actualului lider al PNL prima sansa pentru pozitia de candidat al PNL la alegerile prezidentiale din 2024.Miscari surprinzatoare la motiunea de cenzura ar putea avea loc si la USRPLUS, avand in vedere ca, potrivit unor surse politice, incepe sa se contureze o sustinere din ce in ce mai mare pentru Dan Barna la Congres.Ziare.com a scris zilele trecute despre fapul ca Dacian Ciolos i-a propus lui Dan Barna sa se retraga amandoi din cursa pentru presedintia USRPLUS, insa cel din urma a refuzat. Oferta facuta de Dacian Ciolos este de neacceptat de USR-isti si privita ca "o sansa in plus pentru cei tineri" de catre partea PLUS, care ar putea sa voteze motiunea de cenzura pentru a arata cat de esentiala este, in ciuda numarului mai mic de membri pe care il are in comparatie cu USR.