Cum se vor imparti cele 29 de miliarde de euro din PNRR: 434 de kilometri de autostrada si un spital nou pana in 2024

434 de kilometri de autostrada construiti; cu sistem ITS instalat si cu sisteme moderne de monitorizare si informare a utilizatorilor infrastructurii

52 de statii electrice construite (cu 264 de puncte de incarcare- o medie de 5 puncte de incarcare/statie).

Aplicarea unui nou sistem de taxare, in special pentru traficul greu din Romania, conform principiului "poluatorul plateste", inclusiv posibile stimulente pentru cei care detin vehicule cu emisii zero/reduse;

Cresterea cu 100% a cotei vehiculelor electrice/hibride din totalul parcului auto pana in 2026 (raportat la valorile din 2020);

311 km de cale ferata modernizata;

12.7 km de retea noua de metrou; 32 de trenuri noi de metrou

8,5 milioane cetateni care vor avea cartea de identitate electronica

30.000 de functionari publici instruiti digital

Reforma ANAF - cresterea ponderii veniturilor colectate cu 3 p.p din PIB raportat la valoarea medie a anilor 2019 si 2020

"Vestea buna: PNRR a fost depus luni la Comisia Europeana. E un program foarte important pentru Romania. A fost lansat cand eu eram ministru al Finantelor, am fost implicat din primul moment. Vom avea un spital constuit in 2024. Transportul, educatia si sanatatea sunt principalele domenii din PNRR", a declarat Florin Citu marti seara.Potrivit documentului publicat de guvernanti, PNRR este structurat pe 15 componente care acopera toti cei 6 piloni prevazuti din regulamentul european:1. Sistemul de management al apei - 1,88 miliarde de euro2. Impadurim Romania si protejam biodiversitatea - 1,37 miliarde de euro3. Managementul deseurilor - 1,2 miliarde de euro4. Transport sustenabil - 7,62 miliarde de euro5. Fondul pentru Valul renovarii - 2,2 miliarde de euro6. Energie - 1,62 miliarde de euro7. Cloud guvernamental si sisteme publice digitale - 1,89 miliarde de euro8. Reforme fiscale si reforma sistemului de pensii - 482 miliane de euro9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare - 2,36 miliarde de euro10. Fondul local pentru tranzitie verde si digitala - 2,1 miliarde de euro11. Turism si cultura - 200 milioane de euro12. Sanatate - 2,45 miliarde de euro13. Reforme sociale - 167 milioane de euro14. Reforma sectorului public, cresterea eficientei justitiei si intarirea capacitatii partenerilor sociali - 155 milioane de euro15. Romania Educata - 3,6 miliarde de euroPremierul a explicat apoi si motivul pentru care o parte din PNRR o reprezinta imprumuturi."De ce luam imprumuturi prin PNRR? Romania are o nevoie mare de investitii, iar aceste imprumuturi vor merge doar in investitii, nu in consum. Imprumuturile prin PNRR sunt la o dobanda mult mai mica decat cele normale, aproape zero. Toate investitiile din PNRR se termina in 2026", a mai relatat Florin Citu.O parte din obiectivele PNRR:"Am reusit sa incheiem o etapa foarte importanta, respectiv depunerea unui program care aduce in Romania, indraznesc sa spun, cea mai consistenta componenta de investitii raportata la interval de timp pe care a avut-o aceasta tara de la 1859 incoace si (...) pare ca ne scapa importanta majora a acestui moment, pentru ca prin depunerea acestui PNRR Romania acceseaza o resursa de dezvoltare cu un interval de timp foarte clar - 2026, o resursa care va schimba (...) semnificativ componente importante din statul roman si din modalitatea de functionare a acestui stat", a declarat Dan Barna, la prezentarea PNRR.El e adaugat ca, "chiar daca nu ar fi fost pandemia, Romania ar fi avut nevoie de reforme pentru ca de 30 de ani am vorbit foarte mult despre ele, dar in foarte putine ocazii ele s-au si intamplat".