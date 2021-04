De ce a lipsit Florin Citu de la ultima sedinta a PNL. Motivul invocat de Ludovic Orban si strategia pe termen lung a presedintelui liberalilor

Ludovic Orban si strategia pe termen lung

Demiterea lui Vlad Voiculescu, in mana lui Dacian Ciolos

Mai multi liberali sustin, insa, ca absenta lui Florin Citu de la sedinta de luni dimineata are legatura cu un armistitiu incheiat de acesta cu Ludovic Orban . Practic, presedintele PNL i-a sugerat lui Florin Citu ca ar face mai bine sa "isi gaseasca de treaba la Guvern" si ca va incerca el sa stinga revolta din partid impotriva lui Vlad Voiculescu . Citu a acceptat sa ramana deoparte si astfel a cazut in capcana lui Ludovic Orban, mai spun sursele politice.Nu este nicio surpriza ca Ludovic Orban isi doreste un nou mandat la sefia Partidului National Liberal (PNL). Liderul liberalilor a anuntat inca de la inceputul anului ca intentioneaza sa candideze pentru un nou mandat de presedinte al PNL, acesta vorbind chiar de o candidatura la alegerile prezidentiale."Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele Partidului National Liberal va trebui sa intre in lupta pentru alegerile prezidentiale din 2024. Sigur, pe de alta parte, sunt un om care am in vedere toate alternativele, in politica e bine sa ai o gandire strategica", a declarat Ludovic Orban in urma cu cateva saptamani.Principalul rival al presedintelui PNL, cel putin la acest moment, este Florin Citu, care a anuntat ca ia si el in calcul o candidatura la una dintre functiile de conducere din partid, la congresul ce va fi organizat in toamna acestui an. Insa, politician abil, cu experienta vasta pe scena politica, Ludovic Orban pregateste un asalt la Florin Citu abia in toamna, lasand ca apele sa fiarba in partid pana la data cand va avea loc Congresul. Astfel, Ludovic Orban, sub aparenta binevoire de a pastra linistea in partid, ii pregateste nota de plata lui Florin Citu la Congresul din toamna, acolo unde are de gand sa scoata de sub pres nerealizarile Guvernului, implicit proasta gestionare a scandalului Vlad Voiculescu Desi exista mari nemultumiri in PNL cu privire la modul in care Vlad Voiculescu alege sa comunice si sa conduca Ministerul Sanatatii, liberalii nu il pot demite pe acesta pana la o decizie a lui Dacian Ciolos.Asta pentru ca, potrivit pactului semnat la incheierea coalitiei de guvernare, fiecare lider de partid decide pentru ministrii sai, iar remanierea unui ministru fara acordul partidului duce la incalcarea acordului de guvernare si implicit la ruperea aliantei. Drept urmare, inlocuirea lui Vlad Voiculescu se poate face de catre Florin Citu doar prin acordul lui Dacian Ciolos, liderul PLUS, intrucat sentinta de fuziune a PLUS cu USR inca nu a fost publicata.