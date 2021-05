De ce nu a anuntat inca Florin Citu ca va candida la congresul PNL. Rolul pe care il va juca Emil Boc

De ce nu isi anunta inca public Florin Citu candidatura la Congres

Potrivit acestuia, anuntul edilului de la Cluj va cantari greu in raportul de forte din Partidul National Liberal (PNL)."Nu este o surpriza. E o mutare importanta, in sensul ca Emil Boc este un greu, chiar daca nu pare, in Partidul National Liberal (PNL). Este singurul lor primar important, un nume important in aceasta poveste.Raportul de forte in PNL este intre urmatoarele doua forte. Vorbim, pe de o parte, de abilitatea deosebita a lui Ludovic Orban de a negocia cu membrii de partid . A reusit sa supravietuiasca mai multor episoade nevralgice, cu ajutorul relatiilor pe care le are in partid si datorita capacitatii sale de a negocia cu acestia.Pe de alta parte, vorbim despre forta reprezentata de domnul Catu, care are pix si cu care semneaza numiri, bani si altele. Este clar ca daca te-ai certat cu Citu sau nu l-ai votat si ramane prim-ministru, investitia ta de 200 de milioane va primi finantare de la Guvern doar de 2 milioane. Nu te joci cu asta.Domnul Ludovic Orban , la randul lui, nu are acces la o parte dintre membrii PNL, unii l-ar taia. E clar ca are adversari importanti astazi. Dar nici toti membrii PNL nu depind de resursele de la Guvern. Sunt unii lideri care sunt pe picioarele lor, au afacerile lor si nu sunt disperati de pozitia Guvernului. Pe ei e mai greu sa ii poti influenta. E o disputa si vom mai vedea genul acesta de dispute", a declarat Alfred Bulai pentruAnalistul politic este de parere ca premierul Florin Citu nu va pierde si sefia Guvernului, in cazul in care va candida la Congresul PNL si va pierde in fata lui Ludovic Orban. "Acest lucru se poate intampla doar daca vrea presedintele Klaus Iohannis ", spune Bulai.De altfel, analistul politic sustine ca anuntul facut de Emil Boc in urma cu o zi face parte dintr-o strategie bine gandita cu Florin Citu "Premierul Florin Citu poate pierde sefia Guvernului doar daca vrea domnul Iohannis, nu daca nu reuseste sa castige presedintia Partidului National Liberal (PNL). Domnul Citu nu este un bataios si ar vrea sa aiba o oarecare incredere ca are sanse sa castige ca sa isi anunte si candidatura la Congres. Deocamdata mai dureaza. Strategia de a nu anunta este chiar buna. Nu e rea.De ce sa il calareasca toti si sa se pozitioneze toti cu atatea luni inainte? Deocamdata, strategia cu Boc e mai buna. Citu zice ca nu vrea, dar Boc spune ca e viitorul lor. Mai apoi vine Citu, peste 3 luni de zile, si spune ca nu prea vrea sa candideze la sefia PNL, dar daca vrea partidul, el se supune. Asta e strategia", a mai spus analistul politic.Amintim ca, intrebat miercuri seara, la Digi 24, daca premierul Florin Citu ar trebui sa candideze la sefia PNL, Emil Boc a spus ca o astfel de candidatura ar fi binevenita. Totodata, edilul Clujui a tinut sa precizeze ca "premierul Orban si-a facut datoria la momentul la care a fost premier "."Din punctul meu de vedere, cred ca da, dar decizia ii apartine domnului prim-ministru. O competitie este binevenita in PNL, este un partid viu, un partid dinamic, are nevoie de a avea o confruntare ideologica, repet, care sa uneasca, nu sa dezbine, pe proiecte, pe propuneri, cei mai buni din PNL, astfel incat sa formam o echipa puternica pentru urmatoarele competitii politice.Premierul Orban si-a facut datoria la momentul la care a fost premier. A dus tara printr-un moment greu, de criza sanitara, si a terminat in picioare aceasta batalie. (...) Florin Citu a preluat din mers stafeta si confirma in fiecare zi. Cred ca acesta e marele avantaj al PNL, ca are ocazia sa aiba oameni care preiau stafeta si duc stafeta mai departe. Asta este viata politica: sa ai in echipa intotdeauna oameni capabili sa duca si partidul, si Romania la nivelul urmator. Din punctul meu de vedere, Florin Citu este viitorul Romaniei si al Partidului Liberal", a declarat Emil Boc.