De ce problemele lui Cîțu din SUA nu îi vor afecta șansele la congresul PNL. ”L-am putea vedea demisionând”

Lefter nu exclude, însă, varianta ca premierul să decidă să se retragă din competiția internă după informațiile apărute în aceste zile.„Personal, nu cred că informația în sine este atât de explozivă încât să producă astăzi consecințe atât de importante pe scena politică. Vorbim, totuși, de candidatura la conducerea principalului partid de guvern ământ. Păstrez, însă, deschisă posibilitatea unei interpretări ceva mai defavorabile PNL, și atunci, desi nu cred că se va produce, retragerea lui Florin Cîțu din competiția din PNL nu ar trebui să ne mire”, a declarat analistul Bogdan Lefter pentruTotodată, analistul politic nu exclude și posibilitatea ca premierul să meargă mai departe și să renunțe și la șefia Executivului.„Pe această cale, am putea merge și mai departe și l-am putea vedea pe premier demisionând și din funcția sa executivă, de la Palatul Victoria , căci potențialul acela negativ se poate răsfrânge nu numai asupra partidului, ci și asupra guvernării în ansamblu.Aș înclina către inventarierea acestor variante de continuare, fără să întrevăd în acest moment un cutremur major pe scena politică”, a mai precizat acesta.Amintim că premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că, în urmă cu 20 de ani, a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, subliniind că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an de zile.El a fost întrebat, la finalul şedinţei de Guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost "închis" două zile pentru că ar fi condus "sub influenţa drogurilor sau a alcoolului"."Da, acum 20 de ani, a fost vorba de un DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este „a misdemeanor”, este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL", a declarat Florin Cîţu într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria.Nu în ultimul rând, întrebat dacă el se afla la volan şi dacă preşedintele Klaus Iohannis şi liderul liberalilor, Ludovic Orban , au fost informaţi despre acest incident din SUA la momentul numirii sale ca ministru al Finanţelor şi, ulterior, premier, Cîţu a explicat:"Eu am condus, a fost o greşeală, repet, am condus, am plătit foarte scump, asta este, a trebuit să îmi vând şi maşina atunci, să merg un an de zile pe jos. A fost un eveniment acum 20 de ani de zile, vă daţi seama că nu este un eveniment cu care să te mândreşti, dar asta a fost. (...) Este o contravenţie, ştiţi că am mai plătit şi în România amenzi de circulaţie".