Citu anunta ca decizia privind redeschiderea scolilor va fi luata pe 2 februarie: "Conteaza situatia din punctul de vedere al sanatatii"

"Noi am spus, si presedintele Romaniei a spus, ca vom lua o decizie ferma pe 2 februarie. Urmarim pana in acel moment ce se intampla cu situatia epidemiologica din Romania, daca avem o inrautatirea situatiei. Vom lua o decizie pe 2 februarie. Personal, bineinteles ca vreau, ca toata lumea, sa fie deschise scolile, si economia sa fie deschisa, dar nu conteaza ce vreau eu, conteaza care este situatia din punct de vedere al sanatatii, pentru ca nu putem sa relaxam prea mult conditiile si apoi sa avem o presiune pe sistemul de sanatate", a afirmat Citu la Parlament, inaintea sedintei liderilor coalitiei de guvernare.In opinia lui Citu, campania de vaccinare ar putea permite relaxarea conditiilor in perioada urmatoare."Repet, cu o campanie de vaccinare care merge bine in Romania, in ciuda tuturor criticilor, putem sa gandim ca in perioada urmatoare vom relaxa aceste conditii", a spus Citu.Citu a declarat luni, dupa relaxarea restrictiilor in Bucuresti , ca si-ar dori ca toate economia sa fie deschisa, insa trebuie tinut cont de recomandarile specialistilor, iar daca rata de incidenta va trece de 3 la mie, Capitala va aplica restrictiile necesare